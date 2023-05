© Cette brioche ne doit surtout pas être achetée au supermarché, c’est la pire de toutes selon une nutritionniste

Bien que la brioche soit très prisée pour le petit déjeuner, elle n’est pas trop conseillée ! Des nutritionnistes se sont penchés sur le sujet et leur constat est assez étonnant. Vous êtes parmi ceux qui se soucient de leur santé et font attention à ce qu’ils mangent ? Découvrez la viennoiserie qu’il faut désormais éviter !

La brioche est idéale en toutes occasions !

Bien des gens privilégient la brioche au petit déjeuner. Il faut dire qu’elle possède des apports nutritifs assez significatifs. Si vous cherchez quelque chose d’énergétique, optez pour cette viennoiserie ! De plus, le goût est succulent, surtout accompagné par du jus de fruit.

Que ce soit dès le matin ou lors des réunions de famille, la brioche est toujours de mise. Elle apporte une certaine ambiance conviviale, étant donné son aspect et sa saveur. Voilà pourquoi elle est la 3e viennoiserie préférée des Français ! Un constat que l’Ifop vient tout juste de dévoiler !

De nombreuses enseignes proposent des variétés de brioches toutes aussi appétissantes les unes que les autres. Pourtant, chaque brioche est unique en son genre. Les ingrédients, le mode de conservation et de vente diffèrent pour chaque commerçant. Même les supermarchés en vendent sous leur propre marque !

Parmi les plus grandes marques de cette viennoiserie, on recense entre autres Harrys, ou encore Pasquier. Et les références dans cette viennoiserie sont encore plus nombreuses ! Ainsi, il est nécessaire de déterminer lesquels sont les mieux adaptés à une bonne nutrition. D’ailleurs, certaines sont peu recommandées, eu égard de leurs composantes.

Les produits industriels peu recommandés !

Afin de mieux recommander les consommateurs de brioche, une experte en diététique dévoile le fruit de ses recherches. Très populaire sur Instagram, Ysaline publie une liste des viennoiseries les moins recommandées. Le magazine Auféminin relaye l’information afin d’atteindre un public plus élargi.

Les soucis concernant le poids idéal et les apports nutritifs à consommer sont aujourd’hui au centre des discussions. Les ménages sont conviés à faire attention à leurs aliments. Certains, bien que délicieux, pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Dans sa vidéo, Ysaline dévoile la liste des brioches qu’elle a prises en compte dans son analyse. Au bas de son classement se trouve la brioche industriellement fabriquée. Par la suite, elle déclare qu’il faut toujours rester vigilant face à l’aspect savoureux de la viennoiserie.

Afin de prouver la véracité de sa publication, Ysaline a fait appel à l'application Yuka. Cette dernière fournit un score précis à tous les aliments qu'il analyse. Et la brioche tressée aux pépites de chocolat fabriquée par Pasquier figure au bas du classement ! Pourtant, la notoriété de cette marque n'est plus à faire !

Cette brioche possède très peu d’apports nutritifs !

La brioche de chez Pasquier obtient le rang D après analyse du logiciel Yuka ! Sa teneur en acides gras saturés est un peu trop élevée. En effet, la nutritionniste recense 7,8 g pour une portion de 100 g. Ysaline déclare alors que cette viennoiserie « n’est bonne qu’en apparence ».

Par ailleurs, l’aliment contiendrait également trop de sucre et de sel. Pour couronner le tout, il contient de l’huile de palme. Ainsi, la viennoiserie est carrément une bombe calorique, peu recommandée pour ceux qui veulent mincir.