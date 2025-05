Melbourne étudiante : culture, sorties, bons plans… Tout ce que vous devez savoir

Capitale culturelle de l’Australie, Melbourne figure chaque année parmi les meilleures villes étudiantes au monde. Entre musées gratuits, gastronomie cosmopolite, vie nocturne animée et espaces verts, la ville offre un large éventail d’activités accessibles à petit budget. Voici un guide complet pour profiter de Melbourne sans se ruiner pendant ses études.

Une scène artistique riche et accessible

Melbourne est considérée comme le cœur créatif de l’Australie. Le National Gallery of Victoria (NGV) est incontournable, avec plus de 76 000 œuvres réparties entre deux bâtiments : NGV International et NGV Australia. Ces expositions permanentes sont gratuites et permettent aux étudiants de découvrir art classique et contemporain sans dépenser.

Federation Square, situé à la frontière du Central Business District, est un centre névralgique culturel qui accueille de grands événements tout au long de l’année. On y retrouve l’ACMI (Australian Centre for the Moving Image), un musée innovant et gratuit consacré aux univers du cinéma et du jeu vidéo.

Pour les amateurs de spectacles vivants, l'Arts Centre Melbourne propose pièces de théâtre, opéras, concerts et ballets. De nombreuses représentations sont accessibles avec des tarifs étudiants, notamment grâce à des offres comme « Tix at 12 ».

Une gastronomie vibrante et abordable

Reconnue comme l’une des meilleures villes culinaires au monde, Melbourne regorge de trésors gourmands. Le Queen Victoria Market est un incontournable pour y goûter des classiques comme les beignets à la confiture encore chauds. L’été, son marché nocturne attire par ses stands de street food et son ambiance festive.

La diversité culturelle de la ville se reflète dans ses restaurants : cuisine italienne sur Lygon Street, spécialités asiatiques autour de Swanston Street et plats du Moyen-Orient à Brunswick. Pour les curieux, les ruelles cachées de Flinders et Hardware Lane abritent de petites pépites culinaires à bon prix.

La culture du café est une institution locale. Dans les ruelles comme Degraves Street et Rankins Lane, les cafés rivalisent de qualité. Un passage par la mythique Lune Croissanterie est quasiment obligatoire pour déguster leurs croissants légendaires.

Un patrimoine historique vivant

Melbourne célèbre son passé à travers des sites historiques accessibles et captivants. Le Melbourne Museum, le plus grand de l'hémisphère sud, propose des expositions fascinantes sur l'histoire naturelle et humaine : l'entrée est gratuite pour les étudiants munis d'une carte scolaire.

L’Old Melbourne Gaol, ancienne prison abritant des criminels comme Ned Kelly, propose visites interactives mais aussi des parcours nocturnes sensationnels. Juste à côté, la State Library Victoria, plus ancienne bibliothèque publique du pays, séduit par ses espaces de lecture majestueux et ses expositions régulières.

Une vie nocturne dynamique et éclectique

La nuit, Melbourne se transforme en terrain de jeu pour les étudiants. Les bars populaires tels que The Curtin ou The Oxford Scholar sont prisés pour leur ambiance décontractée et leurs prix abordables. Sur Brunswick Street, les rooftops comme Naked for Satan offrent une vue inoubliable de la ville.

Russell Street concentre les clubs les plus fréquentés, avec des soirées étudiantes régulières au Lucky Thursdays et SubClub. Pour une ambiance plus intimiste, les amateurs de musique live se retrouvent à Collingwood, notamment au The Tote ou au Gasometer Bar. Les fans de jazz apprécieront les performances raffinées du Bird’s Basement et du Paris Cat Jazz Club.

La nature au cœur de la ville

À Melbourne, la nature s’invite dans le quotidien urbain. La Yarra River s’étire avec 30 kilomètres de sentiers parfaits pour la randonnée, le vélo ou le paddle, avec de nombreux coins pour pique-niquer ou se détendre.

Les jardins de Carlton et Fitzroy, tous deux proches du centre-ville, offrent une vraie bulle de verdure idéale pour étudier ou se reposer. Au sud de la rivière, les vastes Royal Botanic Gardens abritent plus de 10 000 espèces de plantes et de grandes pelouses pensées pour la relaxation.

Côté littoral, Melbourne propose de jolies plages. St Kilda Beach, très populaire auprès des jeunes le week-end, rivalise avec Brighton Beach et ses cabines colorées, tandis que Half Moon Bay reste un coin plus paisible pour profiter du sable.

Un amour inconditionnel pour le sport

Surnommée la capitale mondiale du sport, Melbourne met à disposition de ses étudiants de nombreux événements. En janvier, l’Australian Open s’impose comme temps fort, mais les courts sont également accessibles hors période de compétition.

Le mythique Melbourne Cricket Ground accueille plusieurs matches internationaux, dont le célèbre Boxing Day Test. Pour une version plus dynamique, la Big Bash League promet des matchs rapides et festifs idéals pour les jeunes.

Le football australien (AFL) est profondément ancré dans la culture locale. Des rencontres ont lieu chaque semaine et les étudiants, notamment internationaux, peuvent souvent obtenir des places gratuites pour y assister.

Une ville faite pour le shopping étudiant

Du luxe aux bonnes affaires, Melbourne comble tous les styles de shopping. Chadstone est le plus grand centre commercial de l’hémisphère sud, tandis que Melbourne Central ou Emporium Melbourne rassemblent de nombreuses enseignes au cœur de la ville.

Pour une ambiance plus calme, les galeries historiques comme la Royal Arcade ou la Block Arcade séduisent par leurs boutiques raffinées et salons de thé. Les outlets comme DFO South Wharf et Spencer Outlet Centre permettent aux étudiants de profiter de remises intéressantes toute l’année.

Des activités gratuites et des avantages étudiants

L’un des atouts majeurs de Melbourne pour les jeunes est le large éventail d’activités gratuites et de réductions étudiantes. Les musées comme la NGV ou l’ACMI, les parcs urbains et les sentiers naturels sont accessibles sans frais.

Grâce au myki student pass, les étudiants profitent de tarifs réduits sur les transports publics. De nombreux cinémas, théâtres ou événements sportifs proposent également des prix réduits ou même des entrées gratuites pour les détenteurs d’une carte étudiante.