© Ces compotes, riches en sucre, sont les pires pour la santé selon cette nutritionniste

Depuis quelque temps, une diététicienne s’amuse à publier la liste des aliments qu’il faut éviter. Cette fois, elle a jeté son dévolu sur les compotes et dévoile celle qu’il ne faut pas consommer. Ce genre de résultat vous intrigue-t-il ? Voici tous les détails !

Rien ne vaut les compotes fait maison !

De nos jours, tout le monde fait en sorte de garder une certaine ligne. Cela a pour objectif de s’assurer une apparence extérieure assez soignée. Bien évidemment, les soucis sanitaires sont également pris en compte. Dans cette optique, cette experte a analysé les ingrédients de certaines compotes.

Les compotes véhiculent idéalement le message selon lequel il faut manger des fruits de manière quotidienne. Toutefois, le constat actuel est encore bien loin de ce qui est recommandé ! Bien des gens préfèrent se tourner vers la brioche, associée à un peu de beurre.

Vous avez envie de manger quelque chose d’à la fois rassasiant et délicieux ? Jetez votre dévolu sur la compote ! Cette dernière se compose essentiellement de fruits cuits et d’un peu de sucre. En somme, il y a tout ce qu’il faut pour que la satiété perdure jusqu’au déjeuner. À lire Les pires cafés moulus, en grains et en capsules pour la santé selon 60 Millions de consommateurs

Toutefois, toutes les compotes ne possèdent pas la même valeur ! Certaines possèdent des apports significatifs et d’autres non. La nutritionniste recommande d’en faire chez soi. De cette manière, chacun peut contrôler le taux de sucre et les autres ingrédients à utiliser.

Quelle est la marque la moins recommandée ?

Les compotes industrielles sont assez nombreuses dans les rayons des supermarchés. Ainsi, les consommateurs se retrouvent rapidement face à l’embarras du choix. Voilà pourquoi la diététicienne Ysaline a décidé de fournir de plus amples détails. Elle dévoile les résultats de ses études sur Instagram !

Dans sa vidéo, Ysaline n’hésite pas à révéler la marque qu’il ne faut plus consommer. Il s’agit des compotes produites chez Andros ! La majorité des abonnés à sa chaîne approuvent immédiatement ses dires. Il faut dire qu’elle possède une notoriété qui n’est plus à prouver en matière d’expertise.

Plus précisément, Ysaline spécifie les compotes de pêche. Selon elle, ces aliments sont loin d’être sains ! Pourtant, la marque est assez populaire auprès des consommateurs. Dans ses composantes, ce genre de compote contient « uniquement 85% de fruits », d’après la nutritionniste.

Même pour un débutant en art culinaire, réaliser une compote est très facile ! Et ce, même s’il faut faire attention aux composantes recommandées ! Mais la célébrité ajoute une couche en disant que cet aliment contient trop de sucre. Tout le monde connaît les conséquences néfastes en ingérant ce genre d’ingrédients. À lire Alerte info, ces fruits de supermarché font l’objet d’un rappel produit urgent !

Ces compotes ne respectent pas la recette originale !

La diététicienne pointe du doigt la marque Andros. Et elle a bien raison, car elle a poussé son analyse un peu plus loin ! Parmi ses critiques, Ysaline évoque la « liste d’ingrédients un peu longue pour une compote ».

Les compotes en général sont faites à partir de fruits cuits auxquels on ajoute un peu de sucre. De ce fait, il ne devrait pas y avoir d’autres composantes ! Mais celles de la marque Andros contiennent de l’antioxydant, du gélifiant et un correcteur d’acidité.