Étudiant fauché ? Voici 11 jobs flexibles pour gagner de l’argent sans quitter ton logement

Gagner de l’argent en parallèle de ses études n’a jamais été aussi simple. Avec la montée des métiers en ligne et des nouvelles plateformes, les étudiants peuvent désormais arrondir leurs fins de mois sans sacrifier leurs cours. Yugo recense les meilleurs petits boulots et activités secondaires pour aider les étudiants à optimiser leur temps et booster leur budget.

La vente en ligne, un classique réinventé

Que ce soit sur Vinted, Etsy ou eBay, vendre des vêtements ou objets de seconde main est devenu l’un des moyens les plus populaires pour se faire un peu d’argent. Accessible à tous, cette activité ne requiert qu’un téléphone portable et une connexion internet. Certains y voient une opportunité écologique, en participant à la lutte contre la surconsommation tout en générant des revenus. Il est aussi possible de créer des objets artisanaux pour les vendre, une manière de monétiser ses talents créatifs.

Le potentiel de gains dépend du nombre et de la qualité des articles mis en vente, mais avec régularité et stratégie, cette activité peut devenir plus qu’un simple passe-temps. C’est également un bon moyen d’apprendre à gérer un stock, fixer des prix, et satisfaire des clients.

La transcription, encore utile malgré l’ère de l’IA

Même si l’intelligence artificielle progresse, elle ne peut pas toujours remplacer les humains dans certains domaines. La transcription en fait partie. Cette tâche consiste à convertir des fichiers audio ou vidéo en texte, qu’il s’agisse d’interviews, de podcasts ou de conférences.

Les plateformes spécialisées abondent, et les étudiants peuvent espérer un revenu moyen de £12,71 de l’heure. Les plus rapides et les spécialistes des domaines médicaux ou juridiques peuvent toucher davantage. Il s’agit d’un travail très précis qui demande de la concentration, de la rigueur et une excellente compréhension du contexte.

La relecture et la correction : un travail pour les amoureux des mots

Ceux qui maîtrisent la langue écrite peuvent se tourner vers la correction de textes et la relecture. Les demandes vont de l’édition de documents académiques à la révision de contenus créatifs. Ce type de mission rémunère entre £15 et £20 de l’heure, voire plus pour les professionnels expérimentés ou spécialisés.

C’est l’activité idéale pour les étudiants en lettres, en langues ou en journalisme, qui veulent valoriser leurs compétences linguistiques. Elles leur permettent de développer une sensibilité au ton et au message tout en gagnant de l’argent, depuis leur chambre ou la bibliothèque.

Assistant virtuel : une aide à distance pour entreprises

Les rémunérations varient selon le niveau de responsabilité, allant de £12 à £25 de l’heure. Les étudiants bien organisés et autonomes y trouvent une opportunité stable, enrichissante et peu contraignante physiquement.

La saisie de données, un job minutieux mais accessible

Les étudiants rigoureux peuvent se tourner vers la saisie de données. Ce métier consiste à entrer et organiser des informations dans des bases de données, souvent à l’aide de tableurs professionnels. Il ne nécessite pas de compétences spécifiques, si ce n’est de la constance et de la discrétion.

La rémunération tourne autour de £10 à £15 de l’heure. C’est une activité idéale pour ceux qui aiment le travail répétitif et structuré, et qui souhaitent travailler dans un cadre calme.

Gérer les réseaux sociaux : une compétence devenue monétisable

À l’heure du digital, les réseaux sociaux sont au cœur de la stratégie de nombreuses entreprises. Les étudiants à l’aise avec Instagram, TikTok ou LinkedIn peuvent proposer leurs services en tant que gestionnaires de comptes. Il s’agira de planifier des publications, analyser les statistiques ou répondre aux abonnés.

Ce domaine, très en vogue, rémunère entre £15 et £30 de l’heure. Les profils créatifs et stratégiques trouveront ici une manière moderne d’exploiter leur affinité avec le web, tout en améliorant leur CV et leur portfolio.

Designer graphique : créativité et rentabilité au programme

Les étudiants ayant une fibre artistique et une maîtrise de logiciels comme Canva ou Photoshop peuvent gagner de l’argent grâce à la conception graphique. Qu’il s’agisse de création de logos, d’affiches ou de visuels pour les réseaux, la demande ne cesse de croître.

Les tarifs démarrent autour de £15 de l’heure, mais peuvent grimper bien au-delà des £40 pour les plus expérimentés. Cette activité permet de développer un portfolio professionnel tout en monétisant ses compétences créatives depuis chez soi.

Des jobs en présentiel pour ceux qui préfèrent le contact humain

Certains préfèrent les expériences sur le terrain. Parmi elles, la garde d’animaux reste populaire : elle permet de partager du temps avec les animaux tout en gagnant jusqu’à £20 de l’heure. Les plus jeunes étudiants adorent cette option pour sa flexibilité et sa dimension affective.

Être au pair séduit aussi, notamment ceux qui souhaitent voyager tout en étant logés et nourris. En plus d’un salaire d’environ £8,60 de l’heure, ce poste permet une immersion culturelle unique.

Les emplois en entrepôt, chez des géants comme Amazon, offrent des revenus stables autour de £11 de l’heure, accessibles sans expérience. Quant aux missions de steward en festival, elles permettent de profiter de concerts tout en étant payé près de £13,85 de l’heure.

Sans oublier l’aspect convivial et l’environnement jeune, ces jobs sont parfaits pour les étudiants dynamiques et curieux à la recherche d’un complément de revenu.

Des opportunités stimulées par la flexibilité et les règles fiscales simplifiées

L’essor du travail indépendant et les allègements fiscaux incitent les étudiants à se lancer. Il n’a jamais été aussi simple de débuter une activité en ligne avec peu ou pas de frais. La diversité des options permet à chacun de trouver l’activité qui correspond à son emploi du temps, à ses forces et à ses objectifs.

Que ce soit pour arrondir les fins de mois, acquérir de l’expérience ou explorer une passion, le side hustle est devenu une étape incontournable dans la vie étudiante.