Jeunes sans emploi ni formation au Royaume-Uni : les solutions qui font vraiment baisser les chiffres

Le nombre de jeunes âgés de 16 à 24 ans ayant quitté le système éducatif et se retrouvant sans emploi ni formation au Royaume-Uni a légèrement diminué au premier trimestre 2025. Selon les dernières données officielles, ils sont désormais 923 000 à être classés comme Neet, soit 12,5 % de cette tranche d’âge, contre 930 000 un an plus tôt.

Des disparités entre hommes et femmes

Dans le détail, la situation a évolué à la baisse pour les jeunes hommes, avec un recul de 26 000 individus concernés. Leur taux est passé à 13,2 %, soit un point de moins qu’en 2024. En revanche, le phénomène progresse chez les jeunes femmes, frôlant désormais 11,7 %, avec 19 000 cas supplémentaires en un an.

Cette évolution à double vitesse interroge sur l’efficacité des politiques de soutien actuelles, notamment dans l’accès à l’emploi ou à la formation qualifiante. La dynamique de sortie des jeunes femmes du marché du travail ou de l’école pourrait s’expliquer par :

Une précarisation croissante dans certains secteurs d’activité,

L’absence d’accompagnement ciblé,

Des freins sociaux persistants.

Ces tendances sexuées mettent en lumière la nécessité d'adopter des approches différenciées selon les profils.

Le poids du territoire et du niveau scolaire

Une étude du groupe caritatif Impetus montre que les disparités géographiques sont criantes. Le phénomène Neet est particulièrement marqué dans le nord-est de l’Angleterre, où 15,1 % des jeunes sont touchés, contre seulement 9,4 % dans le sud-ouest. Les Midlands affichent également des taux sensiblement élevés.

Autre facteur incontournable : le niveau de qualification. Les jeunes possédant moins de cinq GCSE ont 75 % plus de risque d’être Neet que la moyenne. Cette probabilité bondit à 130 % pour ceux issus de milieux défavorisés cumulant pauvreté et faible qualification.

Impetus souligne alors l’importance de programmes d’accompagnement personnalisés visant à reconnecter ces jeunes avec la formation ou l’emploi. Un investissement dans ce sens générerait des bénéfices économiques à long terme.

Une perspective économique prometteuse

Impetus affirme qu'en atteignant les performances des Pays-Bas, où seuls 5 % des jeunes sont Neet, le Royaume-Uni dégagerait 69 milliards de livres en valeur économique. Pour cela, il faudrait non seulement renforcer les actions existantes, mais également mieux cibler les publics cumulant les difficultés.

Ce constat relance le débat sur l’efficacité des dispositifs d’insertion et du suivi des décrocheurs. Les organisations de la société civile insistent sur l’urgence à agir rapidement pour contenir les effets à long terme, tant sur l’individu que sur l’économie du pays.

Des solutions locales éprouvées

L’association Resurgo a développé, à travers son programme Spear, une approche innovante dans plusieurs villes britannique. Grâce à une méthodologie d’accompagnement rapproché, 75 % des jeunes suivis ont pu réintégrer une activité : emploi, formation ou stage. Encore mieux, une grande majorité y reste au moins un an.

Ce taux de rétention est particulièrement encourageant dans un contexte où beaucoup de dispositifs souffrent d’un manque de suivi. Le modèle Spear mise sur des ateliers pratiques, du mentorat et une approche psychologique adaptée aux freins des jeunes.

Resurgo estime que cette efficacité pourrait être reproduite à grande échelle, à condition de garantir un financement pérenne et une coordination avec les politiques publiques locales.

Un soutien renforcé pour les chômeurs de longue durée

De son côté, la Confédération du recrutement et de l’emploi (REC) milite pour la prolongation du programme Restart, lancé en 2020. Ce dispositif cible les bénéficiaires de l’allocation universelle restés au chômage durant plus de neuf mois.

Grâce à un partenariat avec Maximus, la REC a déjà contribué à plus de 3 000 retours à l’emploi dans des secteurs clés comme la logistique, le nettoyage, la construction ou l’industrie.

Neil Carberry, directeur général de la REC, se félicite de l’adaptabilité des recruteurs face à un contexte économique incertain. La confédération vise désormais 4 000 placements d’ici fin 2025, avec une stratégie qui capitalise sur le lien direct avec les entreprises locales.

Gary Spann, de Maximus, précise que le partenariat avec la REC a aidé de nombreux jeunes à rejoindre une activité stable, leur permettant d’améliorer leur qualité de vie tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre dans des filières stratégiques.

Le ministère du travail a confirmé en mai 2024 que le programme Restart montrait de solides résultats à la fois sur l’employabilité et l’autonomie, renforçant sa légitimité dans l’arsenal des politiques sociales du gouvernement.