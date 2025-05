Cannes 2025 : les 7 films les plus marquants à voir (et ceux à éviter absolument)

La 78e édition du Festival de Cannes a mis en lumière une diversité exceptionnelle de films, entre œuvres engagées, prouesses cinématographiques et premières mondiales audacieuses. Sous le soleil de la Croisette, des récits intimes ont côtoyé des fables virulentes, reflétant une scène cinématographique plus que jamais tournée vers les problématiques sociales et humaines.

Une Palme d’or bouleversante et courageuse

Le grand vainqueur de cette édition est le réalisateur iranien Jafar Panahi avec son thriller dramatique It Was Just an Accident. Ce film met en scène un mécanicien confronté à son ancien tortionnaire, dans une mise en scène poignante mêlant mystère, tension psychologique et humour noir.

Son ton à la fois rageur et humaniste a profondément ému le public comme les critiques, qui saluent un retour triomphal du cinéaste banni de tournage depuis des années par le régime iranien.

À lire Règles douloureuses ou irrégulières ? Voici les signes d’un cycle menstruel sain à connaître

Le film a été qualifié de brillant et courageux, notamment car il soulève des questions politiques sans jamais tomber dans un discours explicatif ou moralisateur. À travers une narration maîtrisée et une direction d’acteurs magistrale, Panahi offre une œuvre aussi puissante que glaçante, devenue l’un des moments incontournables du festival.

Un Grand Prix émouvant venu du Nord

Le Grand Prix a récompensé Sentimental Value du norvégien Joachim Trier, récit intime et élégamment mis en scène d’une famille éclatée.

Porté par Renate Reinsve, Stellan Skarsgård et Elle Fanning, ce long métrage a impressionné par sa délicatesse émotionnelle, son humour subtil et une luminosité rare dans le traitement des relations humaines.

Cette œuvre marque aussi le retour émouvant de Joachim Trier à Cannes, lui qui avait déjà conquis les critiques avec « Julie (en 12 chapitres) ». Ici, les dynamiques entre enfants et parents se font l’écho d’un questionnement sur l’amour, l’héritage et la mémoire, dans une réalisation d’une justesse exemplaire.

Un Prix du jury partagé entre mysticisme et transmission

Le prix du jury a été attribué ex aequo à deux films diamétralement opposés par la forme mais unis par leur profondeur thématique. À lire Étudiants et fauchés ? Nos meilleures activités gratuites à Édimbourg

D’un côté, SIRÂT de l’Espagnol Óliver Laxe, véritable odyssée sensorielle dans les déserts du Maroc, saluée pour son approche mystique et son esthétique transcendante. L’expérience visuelle et sonore a été jugée hallucinante et originale, dans la lignée du cinéma contemplatif.

De l’autre côté, Sound of Falling de l’Allemande Mascha Schilinski propose un récit de femmes à travers plusieurs générations sur une ferme allemande reculée. Le film fascine par sa narration fragmentée et ses compositions picturales, offrant un portrait intense de la résilience féminine.

Des performances et des plumes remarquées

Parmi les prix techniques, The Secret Agent du Brésilien Kleber Mendonça Filho s’est imposé en remportant le prix de la mise en scène et celui du meilleur acteur pour Wagner Moura. Ce thriller politique, inspiré de Conrad, a séduit par son intensité et son engagement frontal.

Du côté de l’écriture, les Dardenne se sont vus décerner le prix du meilleur scénario pour Young Mothers, un drame social sur la maternité précoce, salué pour sa rigueur morale. Nadia Melliti a quant à elle remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle bouleversant dans The Little Sister, un portrait de femme entre combat intime et pression familiale.

Enfin, la Caméra d’Or est revenue à Hassan Hadi pour The President’s Cake, fable irakienne poétique et politique.

Le film, également primé à la Quinzaine, a séduit par son approche tendre de l’enfance dans un pays frappé par la guerre.

“Un Certain Regard” et les sections parallèles à l’honneur

Dans la section Un Certain Regard, le prix phare a été décerné à The Mysterious Gaze of the Flamingo de Diego Céspedes, contant un amour queer dans le Chili des années 80. Le film a ému par sa douceur poétique et sa mise en scène audacieuse.

Côté Quinzaine des Réalisateurs, Wild Foxes et The President’s Cake ont été remarqués, ce dernier remportant un double succès avec la Caméra d’Or.

Quant au film thaïlandais A Useful Ghost de Ratchapoom Boonbunchachoke, il repart avec le Grand Prix de la Semaine de la Critique pour sa méditation surnaturelle sur le deuil et la mémoire.

Les coups de cœur critiques

Parmi les films acclamés mais non primés, plusieurs ont su marquer les esprits. Die, My Love de Lynne Ramsay offre un rôle explosif et nuancé à Jennifer Lawrence, explorant les tourments mentaux d’une femme au bord de la rupture.

Kristen Stewart fait une entrée remarquée dans la réalisation avec The Chronology of Water, un drame puissant inspiré du livre de Lidia Yuknavitch, qui impressionne par la maîtrise audacieuse du montage et la performance d’Imogen Poots.

Autres réussites notables :

Eagles of the Republic de Tarik Saleh, satire politique égyptienne brûlante.



de Tarik Saleh, satire politique égyptienne brûlante. Highest 2 Lowest de Spike Lee, relecture d’un classique de Kurosawa.



de Spike Lee, relecture d’un classique de Kurosawa. Amrum de Fatih Akin, portrait d’enfance en Allemagne nazie, d’une grande sobriété.



de Fatih Akin, portrait d’enfance en Allemagne nazie, d’une grande sobriété. Left-Handed Girl de Shih-Ching Tsou, tragédie familiale taïwanaise émotive et intimiste .



de Shih-Ching Tsou, tragédie familiale taïwanaise . Resurrection de Bi Gan : un rêve visuel ambitieux dans le registre de la science-fiction contemplative.



de Bi Gan : un rêve visuel ambitieux dans le registre de la science-fiction contemplative. Romería de Carla Simón : récit lumineux sur les liens familiaux et la mémoire rurale.

Plusieurs réalisateurs ont su faire une entrée fracassante à Cannes. C’est le cas d’Akinola Davies Jr. avec My Father’s Shadow, récit poétique et semi-autobiographique situé au Nigeria, aux images poignantes.

Harry Lighton a captivé avec Pillion, drame queer provocateur traitant de la masculinité toxique et de l’intimité avec un réalisme abrasif. De son côté, Saeed Roustaee a présenté Woman and Child, portrait subtil d’une mère iranienne en lutte face à une justice patriarcale, soulignant la force d’un regard féminin dans le cinéma moyen-oriental.

Les grandes déceptions du festival

Malgré cette palette flamboyante, plusieurs films très attendus ont déçu la critique. Alpha de Julia Ducournau, métaphore autour du SIDA, a été jugé trop cryptique et désordonné, peinant à recréer l’intensité de son précédent succès “Titane”.

Le premier film de Scarlett Johansson, Eleanor the Great, s’il met en lumière la performance solaire de June Squibb, a été taxé d’inégal et trop scolaire. Honey Don’t! d’Ethan Coen n’a pas non plus convaincu : jugé trop refermé sur lui-même, il s’est attiré critiques et désintérêt.

Autres échecs critiques :