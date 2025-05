Vacances étudiantes trop chères ? Ces 6 destinations au Royaume-Uni pour les petits budgets

Voyager sans se ruiner est une priorité pour les étudiants désireux de faire une pause bien méritée. Il existe au Royaume-Uni de nombreuses destinations à la fois abordables et stimulantes. Que ce soit pour la nature, la fête ou la culture, chaque coin du pays offre des escapades sur mesure pour les petits budgets.

Édimbourg, entre histoire et festivals

Capitale écossaise au charme médiéval, Édimbourg est une ville à la fois historique et animée qui attire de nombreux étudiants en quête de découvertes culturelles. La visite du château emblématique et la randonnée jusqu’au sommet d’Arthur’s Seat permettent de profiter de vues imprenables sans dépenser une fortune.

Tout au long de l’année, la ville accueille divers festivals, notamment l’incontournable Edinburgh Fringe Festival, dont de nombreux spectacles sont à prix réduits pour les étudiants, voire gratuits. L’ambiance festive et créative y est constante, en faisant un lieu idéal pour des vacances pleines de surprises sur un budget serré.

Cardiff, la capitale la plus accessible du pays

Située au sud du Pays de Galles, Cardiff est reconnue pour son coût de vie très raisonnable et son atmosphère conviviale. Les étudiants peuvent y flâner dans les allées de Bute Park, visiter le majestueux Cardiff Castle ou encore rejoindre ses nombreux bars et clubs.

Les lieux préférés des jeunes incluent le bar Coyote Ugly, célèbre pour sa musique et son ambiance déchaînée, ainsi que Retro, une discothèque abordable très prisée. La vie nocturne colorée de Cardiff permet de vivre des soirées mémorables sans se ruiner.

Brighton, créativité en bord de mer

La ville côtière de Brighton en Angleterre séduit par son ambiance artistique et détendue, idéale pour un séjour balnéaire pas cher. Des activités gratuites comme une promenade sur Brighton Pier ou la découverte des ruelles atypiques du centre-ville, appelées The Lanes, sont à ne pas manquer.

Son centre regorge de petites boutiques vintage, de cafés originaux et de street art. Pour les sorties nocturnes, The Joker est une adresse recommandée proposant cocktails à prix étudiant et concerts live. Brighton offre un mélange parfait entre vie culturelle et farniente.

Belfast, un secret bien gardé

Moins connue que d'autres villes britanniques, Belfast regorge pourtant de trésors culturels et naturels qui la rendent attrayante pour des escapades étudiantes. Le musée Titanic Belfast retrace l'histoire du célèbre paquebot construit sur place, tandis que les paysages côtiers, comme la Chaussée des Géants, offrent un cadre exceptionnel.

La scène artistique de la ville est en plein essor, avec de nombreuses expositions, spectacles et événements souvent gratuits ou à tarif réduit. Entre culture urbaine moderne et nature spectaculaire, Belfast constitue une destination originale et économique.

Le Lake District pour les amoureux de nature

Ce parc national au nord-ouest de l’Angleterre est un refuge pour les étudiants en quête de tranquillité. Ses lacs majestueux, ses collines verdoyantes et ses sentiers de randonnée offrent des heures d’exploration à faible coût, parfait pour les budgets serrés.

Les villages alentour, comme Keswick ou Windermere, proposent des hébergements abordables et des pubs locaux où déguster des plats britanniques traditionnels. En été, la baignade en eau libre attire les amateurs de sensations naturelles sans chichi.

Cornouailles, le goût des vacances exotiques

La région de la Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre, permet de profiter de plages paradisiaques sans quitter le pays. Avec ses villages colorés et ses falaises battues par les vagues, elle offre une vraie parenthèse dépaysante.

Newquay est l’une des villes les plus animées du coin, réputée pour son ambiance surfeur et ses bars étudiants. St Ives, plus artistique, séduit avec ses galeries et son front de mer. Ces deux destinations offrent un savoureux mélange de détente et de vie nocturne.

Ces six destinations prouvent qu’il est possible de voyager à petit prix au Royaume-Uni tout en profitant pleinement de l’expérience étudiante. Entre culture, nature et festivités, il y en a pour tous les goûts sans faire exploser son budget.