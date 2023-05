© Gmail pourra prochainement écrire des e-mails à votre place !

Dernièrement, Google a annoncé dans un blog qu’il allait bientôt intégrer de nouveaux outils d’IA générative dans ses produits de productivité Workspace. L’entreprise affirme que l’ajout de ces fonctions d’IA est sa plus grande évolution depuis l’ajout de fonctions de collaboration. Cette nouvelle fonctionnalité concerne le Gmail. On vous dit tout dans les lignes qui vont suivre !

Gmail : Une nouvelle option fonctionnelle !

Le géant de la recherche s’est lancé dans une course à l’IA. Et ce, avec OpenAI, Microsoft et d’autres depuis peu.

Il a annoncé que dans les semaines à venir, il fournira à un » groupe limité de testeurs de confiance » un nouvel ensemble de fonctionnalités. De nouvelles options révolutionnaire qui faciliteront la rédaction de Gmail et de Docs.

Dans Gmail et Google Docs, les utilisateurs pourront taper un sujet sur lequel ils souhaitent écrire. Comme notamment un courriel d’employé ou une note personnelle. Ainsi, l’outil IA générera instantanément un brouillon. À lire Cette brioche ne doit surtout pas être achetée au supermarché, c’est la pire de toutes selon une nutritionniste

Ce dernier, que, l’utilisateur pourra ensuite modifier pour l’adapter et le personnaliser. » Et si vous êtes d’humeur à laisser l’IA essayer une toute nouvelle voix ludique, vous pourrez appuyer sur l’option « Je me sens chanceux » dans Gmail « , a écrit Voolich Wright.

Les nouvelles options que vous devez absolument découvrir !

Google indique qu’il a l’intention d’ajouter des outils d’IA générative à d’autres applications de l’espace de travail. Il s’agit notamment de Slides, Sheets, Meet et Chat. Pour ce qui est de Slides, il ajoutera une génération automatique d’images, de sons et de vidéos.

Quant à » Sheets « , il sera bientôt possible de passer des données brutes à la connaissance et à l’analyse grâce à l’auto-complétion.

Et dans Meet, Google générera de nouveaux arrière-plans permettant de capturer des notes. Ce nouvel option facilite notamment l’utilisation du Chat. Ainsi, les utilisateurs pourront mettre en place des flux de travail pour faire avancer les choses.

Mais au-delà de ces points, Voolich Wright n’a pas fourni d’autres informations. Google indique qu’il continuera d’ouvrir les nouvelles fonctionnalités à de nouveaux testeurs tout au long de l’année. Et ce, avant de les mettre à la disposition du grand public. À lire Ces compotes, riches en sucre, sont les pires pour la santé selon cette nutritionniste

Gmail : Une nouvelle API en cours de préparation !

Dans un autre billet de blog, le PDG de Google Cloud a également annoncé un certain nombre de nouveaux outils pour les développeurs. Il s’agit notamment d’une nouvelle API qui permet aux développeurs d’accéder aux modèles d’IA fondamentaux de Google.

À commencer par le modèle de langage PaLM pour la création d’applications axées sur le langage ou encore la rédaction des emails sur Gmail.

Le développeur a révélé : » Nous fournissons maintenant des modèles de base, d’abord pour générer du texte et des images, puis, au fil du temps, de l’audio et de la vidéo « . En d’autres termes, les clients de Google Cloud pourront jouer avec les modèles.

C’est donc une véritable aubaine pour ces derniers. Mais cette opportunité permet également de créer des invites, les affiner avec leurs propres données, puis déployer des applications.