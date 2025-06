Voici les meilleures nouveautés à voir sur Prime Video en juin 2025

Amazon Prime Video commence fort son été en ajoutant à son catalogue une sélection impressionnante de films cultes, séries exclusives et documentaires originaux. Cette stratégie vise à séduire une audience toujours plus avide de qualité et de diversité, à travers des titres reconnus et quelques surprises en exclusivité.

Une vague de classiques incontournables

La plateforme accueille actuellement plusieurs chefs-d’œuvre du cinéma mondial, avec des titres tels que 12 Angry Men, Brokeback Mountain, Capote et Platoon. Ces films, souvent récompensés et salués par la critique, viennent étoffer l’offre de Prime Video pour les cinéphiles en quête de contenus prestigieux.

Au-delà de ces drames marquants, d’autres œuvres emblématiques comme The Magnificent Seven, Midnight Cowboy, Some Like It Hot et The Birdcage viennent compléter cette mouvance. Ces ajouts permettent aux abonnés de revisiter des œuvres qui ont marqué l’histoire du cinéma américain.

Ce retour aux grands classiques se distingue par une volonté claire de mettre en avant des productions ayant traversé les époques avec intelligence, émotion et pertinence, pour ainsi enrichir l'expérience du spectateur.

Une programmation familiale renforcée

Prime Video cherche également à séduire les familles grâce à l’arrivée de films intergénérationnels. Des titres tendres et joyeux comme Chitty Chitty Bang Bang, Happy Feet, Babe et The Peanut Butter Falcon assurent des moments de partage devant l’écran.

Ces films cristallisent des thèmes universels comme la résilience, la tolérance et l’aventure, adaptés à toutes les tranches d’âge. Ils contribuent aussi à l’image d’un catalogue complet, apte à satisfaire aussi bien les enfants que les adultes nostalgiques.

Avec ce type de contenus, la plateforme cherche à s’imposer comme une référence du divertissement familial de qualité, en complément de ses créations plus audacieuses.

Action, thriller et science-fiction à l’honneur

Les amateurs de sensations fortes ne sont pas oubliés. Prime Video propose désormais des films haletants tels que Ronin, Traffic, The Exorcist, Fury et Serenity. Ces longs-métrages offrent des intrigues intenses alliant tension, mystère et performances d’acteurs notoires.

Le genre fantastique et de science-fiction est lui aussi représenté avec l'arrivée de Her, Gattaca et la trilogie culte The Lord of the Rings. Des histoires futuristes ou épiques qui transportent les abonnés dans des univers alternatifs.

Ces ajouts confirment la volonté d’Amazon de diversifier encore davantage son offre, en proposant des œuvres à la fois populaires et intellectuellement stimulantes dans leurs genres respectifs.

De nouvelles séries et productions originales

Le mois de juin voit l’arrivée de nombreuses séries Prime Original comme Good Boy, Memento Mori (saison 2), Clarkson’s Farm (saison 4) ou encore Leverage Redemption (saison 3). Des fictions variées qui visent différents publics, mêlant humour, enquête, agriculture moderne ou science-fiction.

Parmi les nouveautés audacieuses, on retrouve également Wear Whatever The F You Want, Molly-Mae: Behind It All et le très attendu Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX. La plateforme accentue ici son virage vers des contenus plus jeunes, modernes et ciblés.

Cette stratégie, qui mise sur la production originale, permet à Prime Video de créer un écosystème exclusif de contenus qui ne peuvent être retrouvés ailleurs, renforçant ainsi son offre face à ses concurrents directs.

Une offre documentaire enrichie

Côté documentaire, Prime Video propose désormais plusieurs récits captivants. Parmi eux : Earnhardt, consacré à la légende NASCAR Dale Earnhardt, Salvatore: Shoemaker of Dreams sur le créateur italien Salvatore Ferragamo, ainsi qu’un portrait inédit du producteur de K-Pop Lee Soo Man.

Ces contenus sont pensés pour offrir une exploration plus profonde de figures notables de l’industrie du sport, de la mode ou de la musique. L’audience découvre ainsi des parcours inspirants illustrés par des images d’archives rares, des témoignages et des révélations sur des carrières hors-normes.

Le documentaire devient un axe stratégique pour la plateforme qui souhaite répondre à une demande croissante pour des récits du réel authentiques et bien produits.

Des sorties attendues d’ici l’été

Prime Video ne compte pas ralentir. En juin, les utilisateurs pourront regarder American Thunder: NASCAR to Le Mans (12 juin) ou Deep Cover (12 juin). Le 13 juin marquera l’arrivée de ROMCON: Who the F**k is Jason Porter?, un titre mystérieux et prometteur.

Plus tard dans le mois, on retrouvera The Chosen (saison 5), Head Over Heels (23 juin), Countdown (25 juin) et le drame coréen Marry My Husband (27 juin). Ces séries conçues pour un public international témoignent de la stratégie de diversification culturelle de la plateforme.

Au-delà de juin, des titres majeurs sont déjà annoncés comme Heads of State (2 juillet), Ballard (9 juillet), The Summer I Turned Pretty saison 3 (16 juillet) ou encore The Terminal List: Dark Wolf (27 août), jusqu’à Oh. What. Fun. prévu pour le 3 décembre.

Prime Video confirme donc un calendrier chargé de nouveautés jusqu’à la fin de l’année, consolidant ainsi une offre riche, complète et en perpétuelle croissance.