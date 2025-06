Envie d’un voyage raffiné ? Découvrez le nouveau train de luxe Britannic Explorer

Le retour du voyage en train de luxe offre une parenthèse enchantée aux passionnés d’élégance et de raffinement. Tandis que l’Orient Express lance une nouvelle ligne au départ de Rome, la maison Belmond réinvente le luxe ferroviaire britannique à travers le Britannic Explorer, un train conçu comme un écrin de confort et d’artisanat.

Un hommage contemporain à l’âge d’or du voyage

Le Britannic Explorer s’inspire de l’héritage visuel traditionnel du Royaume-Uni, tout en y insufflant une modernité assumée. Ce projet précis résulte d’une collaboration entre Belmond et le studio de design Albion Nord. L’idée était de fusionner le style typique des manoirs anglais et maisons de campagne avec un langage décoratif plus actuel, évitant toute forme de pastiche pour créer une atmosphère intemporelle.

Les paysages britanniques ont largement nourri l’imaginaire du design : côtes sauvages, collines verdoyantes, forêts profondes… Chaque panorama a influencé les choix de matières, de textures et de couleurs, afin que l’intérieur du train soit en lien direct avec ce que les passagers voient par la fenêtre.

Des contraintes techniques au service du raffinement

Imaginer l’intérieur d’un train impose des défis structurels importants : l’espace doit supporter le mouvement, les passages fréquents, mais aussi garantir le confort optimal. Les meubles sont ainsi fixés, lestés ou modulables, permettant une stabilité parfaite sans compromis sur l’élégance. À lire Ils ont visité un monolithe dans le désert et ont été horrifiés de voir une créature terrifiante

L’éclairage est pensé pour créer une ambiance chaleureuse et enveloppante, que ce soit de jour comme de nuit, avec des jeux de lumière douce adaptés à la progression du train. Les matériaux sont soigneusement sélectionnés pour leur durabilité, apportant aussi une profondeur sensorielle : tactilité des tissus, robustesse des surfaces, échos visuels avec la nature environnante.

Des suites signatures, ode à la flore britannique

Chaque suite porte le nom d’une plante endémique britannique, comme Valerian, Juniper ou Elder, incarnant l’identité organique du train. Les teintes utilisées sont douces, terreuses, inspirées du sol et des feuillages, renforçant cette immersion dans un paysage réinterprété à l’intérieur même du wagon.

Le choix des matériaux est une déclaration d’intention : rotin tressé, bois massif, marqueterie fine, marbre et tissus luxueux habillent les espaces avec sobriété. Le sol du spa, par exemple, utilise un calcaire rappelant l’aspect visuel de la pierre fossilisée, apportant autant de beauté que de résistance.

Un luxe discret centré sur l’artisanat

Ici, le luxe ne se veut pas ostentatoire mais profondément humain et artisanal. Les plafonds en toile tendue rappellent les intérieurs feutrés des demeures anglaises. Chaque meuble est soigneusement conçu sur mesure : des chaises inspirées d’antiquités aux banquettes confortables recouvertes de tissus signés Rubelli, en collaboration avec le designer Luke Edward Hall. À lire Son chéri ne voulait pas payer 11 € de plus pour s’asseoir avec elle dans l’avion, elle s’est mise en colère

L’accent est mis sur la chaleur d’un foyer privé, plutôt que sur un décor théâtral. Tout est pensé pour que le passager se sente dans un cocon raffiné, à la manière d’un propriétaire anglais dans son salon de lecture.

Entre tradition et innovation durable

Belmond place la durabilité au cœur de sa démarche. Tous les matériaux sont d’origine naturelle, sourcés localement lorsque possible, et conçus pour durer. Le recours à la fabrication artisanale vise non seulement l’esthétique, mais aussi la préservation des savoir-faire tout en limitant l’empreinte carbone.

Sur le plan technologique, le train intègre des options discrètes mais efficaces : climatisation moderne, port USB dissimulés, automatisation lumineuse. Ces éléments permettent d’assurer le confort contemporain sans compromettre l’harmonie visuelle.

Des détails uniques, pour une expérience sensorielle

Parmi les éléments les plus marquants, les designers mentionnent une œuvre d’art en coquillages créée par Mel Campion, installée près des salons de toilette. Cette pièce rend hommage à la mer britannique, capturant la beauté inattendue du littoral.

Dans la salle à manger, un tissu botanique signé Pierre Frey apporte une atmosphère vive, immersive et joyeuse. Ces finitions, aussi discrètes qu’évocatrices, invitent le passager à s’immerger dans un voyage multi-sensoriel qui dépasse la simple notion de luxe ferroviaire.