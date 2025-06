Marre des jobs d’été ennuyeux ? Ces 8 métiers étudiants paient jusqu’à 45 €/h et sortent de l’ordinaire

À l’approche des grandes vacances, de plus en plus d’étudiants se tournent vers des emplois d’été pour financer leurs projets. Si les traditionnels postes en supermarché ou en restauration restent prisés, une nouvelle tendance émerge : celle des petits boulots insolites, parfois méconnus, mais très rémunérateurs, allant jusqu’à 45 euros de l’heure.

Assistant virtuel : un boom impressionnant

Avec une hausse de plus de 5 000 % des recherches en ligne, le métier d’assistant virtuel est devenu l’un des jobs les plus recherchés par les étudiants cet été. Il consiste à gérer des tâches administratives simples : planification de rendez-vous, gestion d’e-mails, réservations et appels téléphoniques.

Travaillable à distance à l’aide d’un simple ordinateur portable et d’une connexion Internet, ce poste génère en moyenne 15 € de l’heure. Une parfaite alternative pour celles et ceux qui souhaitent travailler de chez eux ou voyager tout en gardant un revenu stable.

Pet-sitting : des animaux et des revenus variables

Tout aussi populaire, le pet-sitting a vu ses recherches exploser au même rythme. Il s’agit de garder des animaux de compagnie pendant l’absence de leurs propriétaires, un véritable marché saisonnier en été. Les tâches peuvent aller de la promenade à la nourrissage ou à l’hébergement de l’animal.

La rémunération varie selon les missions : entre 6 et 20 € de l’heure, les tarifs les plus élevés étant réservés aux soins intensifs ou aux balades de chiens régulières. Ce job permet souvent aux étudiants d’allier passion et responsabilité.

Le tutorat en ligne : jusqu’à 45 € de l’heure

Pour ceux qui souhaitent valoriser leur savoir, le tutorat en ligne représente une opportunité lucrative. Les recherches mondiales autour de ces postes ont augmenté de 80 %, preuve de leur popularité croissante.

Les tuteurs peuvent enseigner des matières scolaires classiques ou offrir un soutien universitaire en ligne, directement à partir de chez eux. La rémunération atteint en moyenne jusqu’à 45 € de l’heure, ce qui en fait l’un des métiers étudiants les mieux payés à l’heure actuelle.

Travailler en festival : fun, fatigue, et réseaux

Les emplois dans les festivals, notamment comme stewards, enregistrent une augmentation de 60 % des recherches. Appréciés pour l'ambiance et l'accès souvent gratuit aux concerts, ces postes sont physiquement exigeants mais très enrichissants sur le plan social.

Les étudiants peuvent y exercer des missions variées : contrôle des billets, orientation du public, gestion de la sécurité légère. La rémunération moyenne tourne autour de 13,85 € de l’heure, malgré les horaires parfois longs et les conditions de travail en extérieur.

Livraison à domicile : rapidité et gain immédiat

Le métier de livreur est en forte croissance, avec une hausse de 180 % des requêtes sur Google. Que ce soit pour livrer des repas ou des colis via des plateformes comme Uber Eats ou Amazon, le poste attire les étudiants véhiculés.

Avec une voiture et un permis de conduire en règle, il est possible de gagner autour de 13 € de l’heure, selon la rapidité d’exécution et les heures de pointe. Ce job convient parfaitement aux emplois du temps flexibles.

Représentant vacances : voyager tout en travaillant

Les “holiday reps” séduisent de plus en plus grâce à leur composante ludique et internationale. Cette année, les recherches sur “holiday rep jobs 2024” ont bondi de 5 000 %. C’est un poste idéal pour les étudiants sociables, souvent situé dans des clubs ou hôtels balnéaires.

La rémunération commence autour de 600 € par mois, généralement accompagnée de l’hébergement et de la nourriture. En échange, les étudiants aident à l’organisation d’animations et d’activités pour les touristes.

Client mystère : observer, noter, et gagner

De plus en plus populaire sur TikTok, le rôle de client mystère se développe. Il s’agit de visiter des magasins ou restaurants anonymement, afin d’évaluer leur qualité de service, l’état des lieux ou la disposition des rayons.

Ce travail flexible, qui convient bien aux étudiants, peut rapporter jusqu’à 12 € de l’heure. Les missions sont ponctuelles mais permettent d’obtenir un complément de revenu rapide sans engagement à long terme.

Écriture en ligne : la plume comme revenu

Pour les aspirants rédacteurs, les plateformes comme Upwork et Fiverr représentent une véritable mine d’or. Depuis la maison, les étudiants peuvent se lancer en rédaction web, ghostwriting ou copywriting, sans exigences de diplôme.

En moyenne, un freelance débutant gagne 14,35 € de l’heure, mais les revenus peuvent grimper selon l’expérience et la langue maîtrisée. Les profils bilingues ou trilingues sont particulièrement recherchés.

Ambassadeur Yugo : animer la vie étudiante

Enfin, devenir ambassadeur pour Yugo, fournisseur mondial de logements étudiants, est un choix attractif pour les jeunes dynamiques. Les missions incluent l’accueil des nouveaux arrivants, l’organisation d’événements, et la promotion des services de l’entreprise.

En plus d’être rémunéré, ce rôle valorise l’engagement communautaire et l’aisance relationnelle, des compétences de plus en plus appréciées sur le marché du travail.

Pour ceux travaillant loin de leur domicile, Yugo propose également des séjours à prix réduits dans ses résidences du Royaume-Uni, permettant aux étudiants de loger à proximité de leur lieu de travail tout en maîtrisant leur budget.