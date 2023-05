© Avec ce test simple, vous saurez si votre chat vous aime

Les chats sont des animaux très indépendants, habitués à être seuls. C’est pourquoi il est difficile de savoir ce qu’un chat ressent vraiment pour son maitre. Pour en avoir le cœur net, nous partageons avec vous un test permettant de savoir si votre chat est heureux avec vous.

Grâce à ces questions simples, vous saurez si votre félin vous fait des câlins par amour et par plaisir ou s’il prépare une attaque surprise. Par exemple, l’amour d’un michi se gagne au fil du temps. Par contre, il y a toujours le doute de savoir s’il est vraiment votre ami. Avec notre article, vous allez enfin connaître la vérité sur votre chat.

Que signifie une morsure de chat ?

Les morsures d’un chat sont plus que jamais révélatrices. À l’inverse du chien, si vous le caressez et que, sans crier gare, il cherche à s’en prendre physiquement à vous, c’est par instinct de survie. Que ce soit votre manière de faire ou bien l’instant où le câlin se produit, il a toujours quelque chose à redire. En revanche, si vous n’entendez pas son message et chercher à le forcer, il va passer à la vitesse supérieure. Face à la menace et à la peur, il sort les crocs. Si vous voulez jouer avec lui, inversez les rôles. Laissez-le être le chasseur et vous la proie. Il appréciera davantage d’avoir le contrôle que de subir.



Votre chat ronronne-t-il en vous voyant ?

Longtemps associé à la tranquillité, les spécialistes pensent que nous faisons fausse route. En effet, cela ne signifie pas vraiment qu’il est toujours satisfait ou heureux à 100 %. Dans de nombreux cas, il s’agit d’une marque d’affection. De plus, cela peut aussi chercher à attirer votre attention pour se nourrir, s’abreuver ou même s’amuser avec vous.

Le chat aime-t-il votre contact ?

Chaque chat est différent, tous n’aiment pas être caressés aux mêmes endroits et de la même façon. En général, ils les apprécient sur la tête et les oreilles, ainsi que sur la queue. Peu à peu, vous devez localiser sa zone préférée. Si vous vous occupez d’une partie de son corps et qu’il se montre revêche, il vous aime toujours. Par contre, dites-vous qu’il est probable qu’il soit blessé à cet endroit.

Que disent ses moustaches ?

Les moustaches, croyez-le ou non, en disent long sur l’humeur d’un chat. S’il est en colère, elles pointeront vers l’extérieur ou dans votre direction. A contrario, s’il veut s’amuser, ses moustaches pointeront vers l’objet de sa convoitise. Enfin, s’il a peur ou se sent menacé, elles seront derrière.

Vous l’avez compris, rien de tel que le titiller, mais en douceur. Du reste, votre mission, c’est de répondre à ses besoins d’espace, de jeu, de nourriture et d’affection. Si le test montre que vous faites quelque chose de mal, il y a toujours moyen de rectifier le tir.