Tottenham limoge Postecoglou : qui pour relancer les Spurs après une saison désastreuse ?

Malgré une victoire historique en Ligue Europa, Tottenham a décidé de se séparer de son entraîneur australien Ange Postecoglou. Après une 17e place catastrophique en championnat, le président Daniel Levy n’a pas résisté à la pression grandissante des supporters pour entamer un nouveau cycle.

Un bilan jugé trop contrasté

Bien qu’il ait offert au club un titre européen face à Manchester United, le faible classement en Premier League a lourdement pesé dans la balance. Au terme de la saison 2024-2025, Tottenham n’a terminé qu’à la 17e position, évitant de justesse la relégation, un comble pour une équipe présente en Ligue des champions la saison prochaine grâce à sa victoire continentale.

Cette contradiction a mis en lumière les difficiles arbitrages internes entre performances domestiques et succès européens. Les dirigeants ont considéré que la dynamique négative en championnat était trop dangereuse pour être ignorée, en dépit du trophée. Le déséquilibre entre les deux compétitions a été le principal point de friction ayant conduit au licenciement de Postecoglou.

À lire Championnats U19 : 6 jeunes Anglais à suivre pour l’avenir des Three Lions

Les limites du style Postecoglou

L’une des grandes critiques adressées à l’entraîneur australien concerne sa fidélité inébranlable à une philosophie de jeu offensive, même dans les moments difficiles. Cette approche, saluée lors de sa première saison, est devenue un handicap à mesure que l’équipe encaissait des buts évitables et perdait des matchs cruciaux.

De plus, Postecoglou a entretenu une relation conflictuelle avec la presse et les supporters, n’hésitant pas à défendre ses choix tactiques envers et contre tous. Ces tensions, cumulées à des résultats médiocres, ont rapidement détérioré le climat autour de l’équipe. Les fans, autrefois enthousiastes, ont progressivement perdu confiance en sa gestion.

Malgré le respect qu’inspire son parcours, la pression croissante autour de lui rendait difficile sa continuité. Le président Daniel Levy a jugé que l’inflexibilité du coach constituait un obstacle à toute remontée en puissance du club sur le plan national.

Un remplaçant très attendu

Le limogeage de Postecoglou ouvre désormais la voie à une phase de réflexion stratégique pour le club. Le choix du successeur est crucial pour confirmer la dynamique positive en Europe et éviter une nouvelle désillusion en Angleterre. Plusieurs noms circulent déjà dans la presse, certains familiers des Spurs, d’autres en pleine ascension dans leur championnat respectif.

Parmi les favoris, Mauricio Pochettino est cité pour un éventuel retour, ce qui ravirait une grande partie des supporters nostalgiques de ses années brillantes à la tête du club. D’autres pistes incluent Andoni Iraola, Thomas Frank, Marco Silva, Edin Terzic ou encore Thiago Motta. À lire Stressé et débutant ? 5 postures de yoga faciles pour apaiser corps et esprit n’importe où

Le nom de Kieran McKenna, jeune entraîneur très prometteur d’Ipswich Town, séduit également une direction désireuse d’injecter du sang neuf. Enfin, Brendan Rodgers, fort de son expérience en Premier League, reste une option solide si le club cherche davantage de stabilité à court terme.

Quelle que soit la décision, le club devra agir vite pour préparer au mieux la prochaine campagne en Ligue des champions et redonner foi à ses supporters, échaudés par une saison nationale chaotique.