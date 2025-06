Arsenal toujours dauphin : pourquoi Gyokeres doit arriver et Trossard partir

Les Gunners d’Arsenal entament l’été 2025 avec une ambition claire : enfin décrocher le titre de Premier League après trois deuxièmes places consécutives. Malgré des progrès notables sous Mikel Arteta, le manque de trophées majeurs commence à peser. Pour combler l’écart qui les sépare encore de Manchester City, le club envisage un mercato décisif.

Viktor Gyokeres, priorité numéro un en attaque

Dans les bureaux de l’Emirates Stadium, le nom qui revient avec insistance est celui de Viktor Gyokeres. L’attaquant suédois, auteur d’une saison impressionnante au Sporting Portugal, coche toutes les cases pour devenir le nouveau numéro 9 tant attendu. Son profil complet plaît énormément à Arteta : puissant, intelligent dans ses déplacements, et efficace devant le but.

L’absence d’un buteur de classe mondiale a été l’un des handicaps majeurs des Gunners cette saison. Ni Gabriel Jesus ni Eddie Nketiah n’ont su incarner cette menace offensive constante. Gyokeres offrirait non seulement une vraie présence dans la surface, mais également une capacité à créer des décalages par lui-même.

Arsenal sait toutefois que le dossier est complexe. L’international suédois dispose d’une clause libératoire élevée, et son club ne semble pas pressé de négocier. D’autres candidats comme Benjamin Sesko ou Alexander Isak sont également suivis, mais Gyokeres reste la cible privilégiée de l’état-major londonien.

Un exode des expérimentés, Trossard sur le départ

Si des renforts sont attendus, plusieurs joueurs expérimentés risquent de faire leurs valises. Au premier rang, Leandro Trossard. Malgré des statistiques honnêtes, le Belge n’a jamais convaincu totalement Arteta, notamment lors des grands rendez-vous européens. Le club estime qu’il est temps d’ouvrir la voie à des joueurs plus jeunes ou plus décisifs.

D’autres vétérans comme Jorginho, Thomas Partey ou Cedric Soares figurent sur la liste des possibles partants. Arsenal veut renouveler son effectif afin de dynamiser le vestiaire et augmenter l’intensité de ses prestations. Ces ventes pourraient aussi soulager la masse salariale et servir à financer les nouveaux transferts.

L’objectif est de préserver un groupe compétitif tout en injectant du sang neuf. Le défi d’Andrea Berta, récemment nommé directeur sportif, sera justement d’assurer un équilibre entre expérience, talent et gestion financière rigoureuse. Le futur d’Arsenal passera autant par les départs maîtrisés que par les signatures retentissantes.

Des ajustements à tous les niveaux

Outre l'attaque, Arsenal souhaite ajuster d'autres postes. Un défenseur central supplémentaire est ciblé pour soulager William Saliba et Gabriel, tandis que l'arrivée d'un nouveau latéral droit pourrait être envisagée selon l'évolution de Tomiyasu et White. Dans les buts, la question de la hiérarchie entre Ramsdale et Raya doit aussi être tranchée.

Arteta et son staff considèrent que la saison a été perdue sur des détails. L’effectif, bien que solide et homogène, manque encore d’options pour faire face à toutes les situations, notamment contre des adversaires plus structurés défensivement ou en cas de blessures prolongées.

Un milieu relayeur box-to-box ainsi qu’un ailier percutant sont également suivis. Si Arsenal parvient à valider ces dossiers tout en maintenant ses cadres comme Saka, Odegaard ou Martinelli, alors le club pourrait véritablement prétendre au statut de favori pour 2026.

Arteta garde la foi malgré les échecs

Malgré la déception d’une nouvelle saison sans titre majeur, Mikel Arteta continue d’incarner l’espoir des supporters. Dans un discours passionné à la fin du dernier match à domicile, il a reconnu les manques de son équipe tout en réaffirmant sa vision à long terme pour le club.

« Je sais ce que nous devons améliorer. Il y a une marge infime entre la victoire et l’échec, mais nous serons prêts », a-t-il déclaré. Cet optimisme tranquille cache une vraie pression : la patience des fans pourrait s’amenuiser si les résultats n’évoluent pas rapidement.

Avec un effectif plus affûté, un recrutement ciblé et des cadres à leur meilleur niveau, Arsenal pourrait enfin briser la malédiction des deuxièmes places. Mais pour cela, chaque choix au mercato devra être parfaitement exécuté.