Reinier ignoré par le Real : pourquoi sa carrière prometteuse s’est effondrée

Transféré en grande pompe au Real Madrid en 2020 pour 40 millions d’euros, le Brésilien Reinier est aujourd’hui en perdition. À 24 ans, celui que l’on comparait à Kaka n’entre plus dans les plans du club madrilène, et peine à rebondir malgré plusieurs prêts infructueux en Europe ces dernières saisons.

De grand espoir à désillusion

Ancien joyau de Flamengo, Reinier débarque à Madrid avec le statut de prodige. À son arrivée, nombreux sont ceux qui le voient comme la nouvelle pépite du football brésilien, parfois même comparé à Kaka, son illustre prédécesseur. Pourtant, son passage au Real Madrid n’a jamais vraiment décollé. Après quelques apparitions encourageantes avec le Real Madrid Castilla, il est prêté au Borussia Dortmund pour deux saisons, censées le faire progresser.

Mais en Allemagne, l'expérience tourne court. Il ne dispute que 745 minutes de jeu sur deux ans, un total dérisoire au regard des attentes. Utilisé avec parcimonie, il passe plus de temps sur le banc qu'à développer son potentiel. Ce faible temps de jeu a définitivement freiné son évolution, au point de le faire sombrer lentement dans l'oubli.

Des prêts sans relief et un passage en Serie A

À son retour, le Real cherche à lui offrir un nouveau départ en le prêtant à Girona pour la saison 2022-2023. Mais là encore, le scénario se répète : peu de matchs joués, irrégularité et une influence minimale sur le terrain. Avec seulement 650 minutes au compteur, il ne convainc ni le staff catalan ni les observateurs.

La saison suivante, direction l’Italie et le club de Frosinone. L’environnement change, mais les problèmes persistent : malgré quelques fulgurances, Reinier ne parvient toujours pas à se faire une place de titulaire. Il alterne les apparitions anonymes et les blessures, confirmant que son potentiel reste inexploité. Cette année, c’est à Granada, en deuxième division espagnole, qu’il tente de se relancer. Mais une fois de plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Un avenir bouché au Real Madrid

Cet été, son retour à Madrid aurait pu marquer un nouveau départ, surtout dans un effectif privé de nombreux internationaux. Pourtant, la sentence tombe rapidement : Reinier n’est même pas convoqué pour la préparation estivale de l’équipe première. Xabi Alonso et la direction madrilène ne comptent clairement pas sur lui, préférant faire appel aux jeunes du Castilla ou des U19 pour compléter le groupe.

Ce désaveu total le place dans une impasse. Toujours sous contrat jusqu’en 2026, il doit impérativement se trouver une porte de sortie, mais aucun club ne semble vraiment prêt à miser sur lui. Son nom jadis associé aux Vinicius Jr et Rodrygo ne fait plus rêver, et les offres concrètes se font rares.

Une chute vertigineuse pour l’ancien prodige

Le contraste est saisissant. Présenté comme un talent exceptionnel au Brésil, Reinier symbolise aujourd'hui l'un des plus gros échecs de la politique de recrutement du Real Madrid pour les jeunes joueurs sud-américains. Là où Vinicius et Rodrygo brillent, lui peine à exister. Chaque transfert temporaire semble le plonger un peu plus dans l'anonymat, et la situation semble désormais irréversible.

Avec un contrat encore actif, mais aucune perspective claire, Reinier pourrait devoir se tourner vers un retour au Brésil, ou espérer qu’un club de seconde zone en Europe lui accorde une dernière chance de sauver sa carrière. Mais pour l’heure, il semble surtout incarner l’étoile filante que Madrid aurait préféré ne jamais voir passer dans son ciel.