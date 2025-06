Mercato 2025 : comment Chelsea renouvelle son effectif pour briller en Ligue des champions

Chelsea a marqué le mercato estival 2025 par une stratégie ambitieuse, misant sur de jeunes talents prometteurs tout en procédant à plusieurs départs pour équilibrer son effectif. Objectif affiché : constituer une équipe compétitive en vue de la Ligue des champions 2025-2026 et bâtir un avenir durable autour de joueurs à fort potentiel.

Une vague de recrues prometteuses

Le club londonien a finalisé le transfert de Dario Essugo pour 18,5 millions de livres, en provenance du Sporting CP. Ce milieu portugais de 20 ans, passé par Las Palmas en prêt, s’engage jusqu’en 2033. Il a exprimé sa fierté de rejoindre un club de la dimension de Chelsea, qui mise sur sa vision du jeu et sa solidité physique pour renforcer l’entrejeu.

Autre pépite achetée depuis 2023 et officiellement introduite dans l’effectif cet été : Kendry Paez. Le jeune Équatorien de 18 ans a coûté 17,3 millions de livres à Chelsea. Il devrait cependant être prêté à Strasbourg afin d’acquérir de l’expérience au haut niveau avant de fouler la pelouse de Stamford Bridge avec les pros. À lire Reinier ignoré par le Real : pourquoi sa carrière prometteuse s’est effondrée

Chelsea a également misé sur l’avenir au poste de gardien avec Mike Penders, acheté 17 millions de livres à Genk. Âgé de 19 ans, le Belge est pressenti pour challenger Robert Sanchez et Filip Jorgensen. Ce recrutement confirme la volonté des Blues d’injecter de la jeunesse dans toutes les lignes de l’équipe.

Le transfert d’Estevao Willian, considéré comme le bijou de Palmeiras, est le plus spectaculaire de ce mercato. Le Brésilien de 18 ans a été signé pour 29 millions de livres, avec des bonus pouvant hisser le total à 52 millions. Chelsea compte sur sa vivacité et ses qualités techniques pour renforcer les ailes. Il a lui aussi paraphé un contrat jusqu’en 2033.

Liam Delap a profité de la relégation d’Ipswich pour rejoindre Chelsea via une clause libératoire de 30 millions de livres. À 22 ans, il hérite du mythique numéro 9 laissé vacant et nourrit de grandes ambitions dans sa nouvelle équipe après une saison convaincante en Championship.

Le club a également recruté Mamadou Sarr, prometteur défenseur de Strasbourg. Le montant du transfert s’élève à 11,9 millions de livres. À 19 ans, le Français est destiné à renforcer l’axe défensif et s’intègrera directement au sein du groupe professionnel dirigé par Enzo Maresca.

Des départs pour alléger l’effectif

Dans l’optique de rééquilibrer l’effectif, Chelsea a laissé partir plusieurs jeunes n’ayant pas réussi à s’imposer dans l’équipe première. Dylan Williams, 21 ans, a rejoint Burton Albion gratuitement après un prêt satisfaisant. Chelsea a choisi de ne pas prolonger un joueur qui n’a jamais disputé le moindre match en équipe première. À lire Guacamole maison : la recette santé qui booste cœur, digestion et mémoire

Bashir Humphreys a été vendu à Burnley pour 10 millions de livres. Après plusieurs prêts, dont un particulièrement réussi la saison passée dans ce même club, le défenseur de 22 ans a finalement signé un contrat permanent. Ce transfert permet à Chelsea de rentrer dans ses frais tout en offrant une stabilité au joueur.

Concernant les gardiens en surplus, Lucas Bergstrom et Eddie Beach ont été libérés. Le premier, âgé de 22 ans, avait été prêté à Peterborough et en Suède, tandis que le second, Gallois de 21 ans, n’a eu qu’une apparition en FA Cup avec Crawley Town. Ces décisions marquent le recentrage de Chelsea sur des profils plus compétitifs au poste de gardien.

Luke Campbell, 19 ans, formé au club, n’a pas été conservé non plus. Autre jeune talent écarté, Marcell Washington, 17 ans, ayant évolué jusqu’en moins de 18 ans, aurait trouvé un point de chute à Arsenal. Ces départs soulignent la sélectivité du projet de formation des Blues, où seuls les profils les plus prometteurs sont maintenus.

Enfin, Marcus Bettinelli, vétéran de 33 ans, a été transféré à Manchester City pour une somme symbolique. Après seulement une apparition pour Chelsea depuis 2021, il quitte le club à la recherche de plus de temps de jeu en fin de carrière.

Chelsea bâtit l’avenir avec un projet ambitieux

Les signatures estivales montrent clairement l’intention de Chelsea d’investir dans des talents à long terme. Avec des baux courant souvent jusqu’en 2033, le club mise sur la stabilité et l’évolution progressive des recrues sous la houlette d’un staff renouvelé.

Le club, désormais dirigé par la stratégie visionnaire de la direction sportive en place, cherche à créer une ossature jeune mais déjà aguerrie pour viser les sommets européens, notamment en Ligue des champions.

Avec ces ajustements, Chelsea prépare une nouvelle ère placée sous le signe de la formation et du rendement à long terme tout en gardant un œil sur l’exigence du présent en Premier League.