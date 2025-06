Championnats U19 : 6 jeunes Anglais à suivre pour l’avenir des Three Lions

Même si l’équipe première d’Angleterre ne rejouera pas avant septembre, les projecteurs restent braqués cet été sur les compétitions internationales de jeunes. Les U19 britanniques disputent actuellement leur Championnat d’Europe en Roumanie, où une génération prometteuse vise haut malgré un groupe particulièrement relevé.

Une compétition décisive pour l’avenir du football anglais

Après l’élimination précoce des U17 en phase de groupes et le début du parcours des U21 pour conserver leur titre, les Young Lions U19 entament leur campagne avec ambition. Placée dans un groupe avec l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège, l’équipe menée par Will Antwi doit surmonter un calendrier corsé.

Le tournoi débute ce vendredi, et l’objectif est clair : aller plus loin que l’année dernière et préparer la future élite du football anglais.

Grâce à une sélection variée où l'expérience en club se mêle au pur talent technique, les espoirs anglais ont de quoi rivaliser. Le travail en profondeur des académies de Premier League semble porter ses fruits, avec des profils complets à tous les postes.

Chris Rigg, maître du jeu précoce de Sunderland

Parmi les têtes d’affiche, Chris Rigg s’impose comme l’un des leaders techniques du groupe. Milieu de terrain de Sunderland, il a gagné en notoriété grâce à ses prestations matures en Championship cette saison. Doté d’une grosse activité et de qualités de passe impressionnantes, il sait aussi se projeter vers l’avant avec justesse.

À seulement 16 ans, Rigg possède déjà le sens du collectif et une intelligence tactique rare pour son âge. Sa vision de jeu en fait un élément central du milieu anglais, capable de casser les lignes ou ralentir le tempo si nécessaire.

Mikey Moore, une pépite offensive venue de Tottenham

Autre jeune talent à surveiller de très près, Mikey Moore figure dans les rangs de la prestigieuse académie de Tottenham. L’attaquant polyvalent se distingue par ses qualités de dribbleur et sa capacité à faire la différence en un contre un. Son aisance technique et sa rapidité d’exécution lui permettent d’évoluer aussi bien sur l’aile qu’en soutien d’un avant-centre.

Moore possède également un instinct de buteur développé, ce qui le rend dangereux dans les 20 derniers mètres. Ses performances régulières en catégories jeunes pour les Spurs laissent entrevoir un avenir au plus haut niveau.

Kobbie Dyer, un roc défensif prometteur

Solide, intelligent et confortable balle au pied, Kobbie Dyer est le point d’ancrage de la défense anglaise U19. Ce défenseur central très discipliné brille par ses interventions propres et opportunes. Son calme et son placement sont essentiels pour réguler la ligne arrière dans un groupe aussi relevé.

Capable de relancer proprement depuis l’arrière, Dyer représente un mélange idéal de puissance et de technique. Il pourrait rapidement s’imposer comme référence défensive de sa génération s’il poursuit sur cette lancée.

Shumaira Mheuka, la force physique au service de l’efficacité

Shumaira Mheuka est l’une des menaces offensives principales de cette sélection. Avant-centre puissant formé à Brighton, il est redoutable dans les duels et présent dans toutes les zones de danger. Son jeu dos au but et son sens du positionnement en font un attaquant de surface complet.

Il se distingue également par son engagement physique, capable de peser sur une défense pendant 90 minutes. À seulement 18 ans, Mheuka a déjà le profil d’un attaquant moderne capable de faire la différence à n’importe quel moment.

Tyrell Watson, l’atout dynamique du couloir

Latéral rapide, endurant et porté vers l’attaque, Tyrell Watson représente la nouvelle génération de défenseurs capables de jouer un rôle clé dans le jeu offensif. Impliqué dans les deux phases, il n’hésite pas à déborder et à centrer avec précision.

Son volume de jeu important lui permet de multiplier les courses sans relâcher son niveau défensif. Il incarne bien cette tendance moderne des latéraux box-to-box, véritable soutien dans les phases de construction rapide.

Shemar Amo-Ameyaw, le cerveau du milieu

Joueur polyvalent et techniquement sûr, Shemar Amo-Ameyaw apporte contrôle et créativité au cœur du terrain. Capable d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en relayeur, il fait preuve d’une excellente qualité de passe et d’un impressionnant calme sous pression.

Sa capacité à orienter le jeu et à garder la tête froide dans les moments chauds en fait un cadre discret mais précieux. Il se distingue également par une grande intelligence de placement, indispensable à l’équilibre tactique.

Avec cette génération pleine de promesses, l’Angleterre U19 débarque avec sérieux et ambition. Chaque poste semble avoir trouvé son futur leader, de quoi espérer un parcours couronné de succès cet été en Roumanie.