Rumeurs sur Nadir Hifi en NCAA : son agent dément et explique pourquoi c’est absurde

L’agent de Nadir Hifi, jeune talent du Paris Basketball, a rapidement éteint une rumeur persistante concernant un éventuel départ en NCAA. Une déclaration d’un journaliste espagnol a semé le doute, provoquant une vague d’engouement parmi les universités américaines, prêtes à offrir des sommes spectaculaires pour recruter le meneur français de 22 ans.

Une publication espagnole à l’origine de la tempête

Tout est parti d’un message publié sur X par le journaliste espagnol Gerard Solé, affirmant que plusieurs programmes universitaires américains s’intéressaient de près à Nadir Hifi. Ce simple post a suffi à mettre le feu aux poudres, entraînant une avalanche de messages et propositions provenant d’universités renommées aux États-Unis.

Des établissements ont contacté l’agent de l’athlète, Olivier Mazet, prêts à débloquer entre un et deux millions de dollars pour convaincre Hifi de les rejoindre. Une somme énorme dans le cadre du système universitaire américain, rendu possible grâce aux nouvelles règles financières en vigueur dans le sport étudiant.

Olivier Mazet dément fermement tout départ

Face à l’agitation provoquée par ces rumeurs, l’agent de Nadir Hifi a tenu à clarifier la situation sans attendre. Olivier Mazet a coupé court aux spéculations, affirmant qu’il n’existait aucune intention de rejoindre la NCAA. Pour lui, une telle décision serait totalement dénuée de sens compte tenu du parcours déjà accompli par son poulain. À lire Chute de cheveux : pourquoi éviter ces vitamines si vous n’êtes pas enceinte

À 22 ans, Hifi évolue au plus haut niveau européen et vient d’être élu meilleur jeune joueur de l’Euroligue, un championnat parmi les plus compétitifs au monde. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes, avec une moyenne impressionnante de 15,1 points par match, ce qui le place au sommet des jeunes espoirs du continent.

Déjà candidat à la NBA, Hifi poursuit son chemin professionnel

La rumeur NCAA semble d’autant plus improbable que le joueur a déjà entamé une démarche vers la NBA. En 2023, Hifi a déclaré sa candidature à la Draft NBA, confirmant son ambition de gravir les échelons du basket de manière professionnelle. Il fait désormais partie des jeunes meneurs les plus en vue en Europe.

Dans ce contexte, retourner au stade universitaire n’aurait aucun intérêt d’un point de vue sportif ni stratégique. Le niveau atteint par Hifi dépasse déjà celui des athlètes formés dans la NCAA, ce qui rend ce type d’offre difficilement justifiable, malgré les sommes importantes proposées.

Le phénomène NIL attire les regards sur l’Europe

La situation met cependant en lumière l’évolution du système sportif américain. Depuis l’adoption du programme NIL (Name, Image and Likeness), les universités peuvent offrir aux étudiants-athlètes des revenus liés à leur image. Ce changement a ouvert une brèche dans laquelle certaines institutions tentent de séduire des futures stars déjà confirmées sur le Vieux Continent. À lire Fatigué des pompes ? Essayez ces 7 exercices pour muscler le haut du corps efficacement

Olivier Mazet dénonce une sorte de chasse aux talents qui brouille les repères traditionnels entre amateurisme et professionnalisme. Cette stratégie vise notamment à proposer un cadre universitaire attractif sur le plan financier, pour rivaliser avec l’écosystème européen ou la G-League américaine.

Nadir Hifi reste solidement ancré en Europe

Pour le moment, Nadir Hifi préfère poursuivre son ascension dans le basket professionnel européen. Fort d’une saison remarquable avec le Paris Basketball et d’une reconnaissance continentale, il entend se concentrer sur ses objectifs à long terme, sans se laisser distraire par les sirènes américaines.

Selon son entourage, le joueur reste attaché à son projet actuel et vise une éventuelle place en NBA dans les années à venir, sans passer par le circuit universitaire. Un choix qui témoigne de la maturité et de l’ambition sportive du jeune meneur formé en France.