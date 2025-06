Voyages au Proche-Orient déconseillés : les pays à éviter selon la diplomatie française

La France tire la sonnette d’alarme face à l’escalade des tensions au Proche-Orient. Le ministère des Affaires étrangères appelle les Français à éviter impérativement les pays les plus exposés au conflit entre Israël et l’Iran. Une mesure de précaution destinée à protéger les ressortissants dans des zones à haut risque d’attaques.

Une alerte diplomatique face à une situation explosive

Le Quai d’Orsay recommande à tous les Français de renoncer à se rendre dans les jours à venir dans sept pays du Proche-Orient : l’Iran, l’Irak, Israël, les Territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Ces recommandations interviennent alors que les tensions entre Israël et l’Iran ne cessent de s’intensifier, et que la menace de représailles militaires reste élevée.

La France se dit préoccupée par les risques sécuritaires engendrés par cette situation, notamment en raison de l’échange possible de missiles et d’hostilités sur plusieurs zones frontalières. Les déplacements touristiques ou professionnels dans ces régions sont donc fortement déconseillés jusqu’à nouvel ordre.

Vigilance accrue pour les Français déjà sur place

Les ressortissants français actuellement en Jordanie font particulièrement l’objet d’une attention renforcée des autorités. Ce pays, proche du théâtre des tensions, pourrait être concerné en cas d’attaque directe. Le ministère conseille à ces voyageurs sur place d’éviter strictement tout rassemblement public et manifestation, en raison d’un risque accru d’incident. À lire Envie d’un voyage raffiné ? Découvrez le nouveau train de luxe Britannic Explorer

En cas de riposte iranienne ou d’activation des sirènes d’alerte, les consignes sont claires : ne pas se déplacer, et se réfugier dans un endroit clos et sécurisé. Le Quai d’Orsay rappelle l’importance de suivre les directives locales et de rester informé via les canaux officiels d’information.

Des recommandations similaires dans plusieurs pays européens

La France n’est pas seule à tirer la sonnette d’alarme. Le Royaume-Uni invite également ses ressortissants à éviter tout déplacement en Israël à la lumière de l’augmentation du risque militaire. De son côté, l’Allemagne a élargi son avertissement qui visait initialement Israël et l’Iran, à d’autres destinations du Golfe.

Berlin déconseille désormais les voyages non essentiels vers les Émirats arabes unis (y compris Dubaï), l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, Oman ainsi que la Jordanie. Ces recommandations s’appuient sur une analyse géopolitique partagée par plusieurs chancelleries, toutes conscientes que la zone pourrait basculer dans une spirale de violence internationale.

Les conséquences pour les voyageurs et les compagnies

Pour les touristes et professionnels français, ces interdictions marquent un coup d’arrêt brutal à de nombreux projets de déplacements. Les agences de voyage sont en alerte, et certaines compagnies aériennes commencent déjà à adapter leurs vols en contournant l’espace aérien concerné. Des annulations de séjours sont également à prévoir à court terme. À lire Ils ont visité un monolithe dans le désert et ont été horrifiés de voir une créature terrifiante

L’extension du conflit à toute la région poserait de sérieux problèmes logistiques et humanitaires, encore aggravés dans un contexte diplomatique tendu. Il est donc vivement conseillé aux voyageurs de consulter régulièrement le site du ministère des Affaires étrangères et de mettre à jour leurs informations personnelles sur Ariane, la plateforme française de sécurité à l’étranger.