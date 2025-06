Privée de ses stars, comment l’équipe de France peut briller à l’EuroBasket 2025 ?

L’équipe de France féminine de basket lance sa campagne de l’EuroBasket 2025 ce mercredi, avec une phase de groupes répartie entre quatre pays. Privées de plusieurs cadres et galvanisées par leur finale olympique face aux États-Unis, les Bleues espèrent décrocher leur première médaille d’or européenne depuis 2009.

Un groupe affaibli mais déterminé

Jean-Aimé Toupane, sélectionneur expérimenté, devra mener ses troupes sans plusieurs piliers de l’effectif. Gabby Williams, Dominique Malonga, Carla Leite et Marine Johannès ont toutes décidé de rester en WNBA, faisant l’impasse sur la compétition européenne.

Ce choix, bien que compréhensible pour leur carrière individuelle, laisse un vide significatif au sein du groupe.

La forfaiture la plus tardive est celle de Marine Fauthoux, qui s'est blessée au genou droit durant la préparation contre la Belgique. Cette hécatombe complique fortement les projets tactiques de l'équipe, déjà mise à rude épreuve par un calendrier international chargé.

Phase de groupes : une formule éclatée et exigeante

La compétition, coorganisée par quatre pays, impose à la France de naviguer entre différents lieux pour disputer ses matchs. Les villes hôtes sont réparties en Italie, Grèce, Tchéquie et Allemagne. Ce format élargi oblige les Bleues à s’adapter à des environnements changeants en un court laps de temps.

Voici le calendrier de la phase de groupes :

France – Turquie : le 18 juin à 16h30 (TMC et TF1+)



: le 18 juin à 16h30 (TMC et TF1+) France – Grèce : le 19 juin à 19h30 (TF1+)



: le 19 juin à 19h30 (TF1+) France – Suisse : le 21 juin à 16h30 (TMC et TF1+)

Tous les matchs peuvent également être suivis en intégralité sur la plateforme vidéo officielle de la FIBA.

Un objectif clair : l’or européen

L'équipe de France sort tout juste d'une campagne olympique brillante à domicile, conclue sur une finale très disputée contre les États-Unis, perdue sur le fil (66-67). Ce résultat a renforcé la cohésion et les ambitions de l'équipe, qui veut désormais conquérir une médaille d'or continentale, absente depuis 2009.

Le groupe reste compétitif malgré les absences, avec des joueuses de talent prêtes à endosser des rôles plus importants. La dynamique post-Jeux de Paris 2024 pourrait leur servir d’élan pour surmonter les obstacles d’un tournoi exigeant.

Une couverture médiatique renforcée

Pour suivre l’événement, TF1 et TMC ont prévu une diffusion large des matchs, assurant une forte visibilité au basket féminin auprès du grand public. La plateforme TF1+ propose également une couverture complète pour les fans les plus assidus, en plus de l’accès intégral sur les services de la FIBA.

Ce déploiement médiatique reflète l’importance prise par la sélection tricolore dans le paysage sportif national. Le suivi des Bleues promet d’être massif, tant l’envie d’un sacre européen est partagée par toute une génération de supporters.