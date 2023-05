Comment nettoyer l’écran de votre téléviseur et éviter les dégâts

Aujourd’hui, le téléviseur de nos salons prend beaucoup de place. Donc, il représente un investissement financier important. Ce n’est pas pour rien que c’est souvent un cadeau de Noël ou d’anniversaire. Avec toute la technologie qui les accompagne, on tente de le rentabiliser autant que possible. Aussi, nous estimons qu’il est grand temps de vous donner des astuces. Savoir quand, comment et avec quoi vous pouvez retirer la poussière est essentiel.

Avant de démarrer, nous vous conseillons de suivre les instructions du fabricant. Pas de panique, elles figurent sur la notice fournie avec votre téléviseur. D’autre part, si vous hésitez à prendre une extension de garantie, pesez bien le pour et le contre. Selon les associations de consommateur, c’est souvent une arnaque !

Comment s’occuper du téléviseur à écran plat ?

Que vous ayez une smart TV Samsung, Sony ou LG, un matériel de cet acabit n’est pas anodin. Du côté du téléviseur 4k, on vous suggère de procéder de la sorte.

Tout d'abord, éteignez le téléviseur. Il est plus facile de voir et d'éliminer les traces lorsque l'écran est noir.

Pour votre téléviseur, utilisez un chiffon doux et sec en microfibres. C’est le pro pour conçu pour nettoyer en douceur et éliminer les taches. Pour information, il n’y a de risque à utiliser celuui des lunettes, téléphones portables ou les objectifs d’appareils photo.

Nos experts recommandent d’utiliser une lingette électronique pré-humidifiée. Capable d’enlever délicatement le reste des impuretés présentes sur l’écran de votre téléviseur, on l’adore. Attention à ne jamais vaporiser quoi que ce soit directement dessus. Vous risqueriez d’en endommager les rouages.

Le sens a une importance capitale. Horizontalement ou verticalement, maniez votre matériel. Un tutoriel de la Toile nous conseille même de plier le chiffon au fur et à mesure de la corvée ménagère. Cela permettra de pousser la poussière en dehors du téléviseur

Avec un plumeau, occupez-vous sur la connectique située à l'arrière du téléviseur. Cette fois, vous allez tendre un piège aux moutons présents dans les évents. Si vous en avez le courage, aspirez tous ces résidus avec l'aspirateur sur les câbles de votre appareil. Ne prenez pas la brosse la plus forte, mais la plus douce.

Si vous avez des serviettes prétraitées, ce n’est pas la meilleure idée du monde. Et pour cause, en contact avec le téléviseur, elles ne fonctionnent pas Comble de l’horreur, elles créent des taches supplémentaires. Par contre, ce genre de finitions huileuses est excellent pour ramasser la poussière des meubles en bois.