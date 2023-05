Mélanger du papier toilette avec du vinaigre, on adore !

Il existe des objets qui sont toujours utilisés de la même manière. Le papier toilette en est un exemple. On ne vous fait pas de dessin, n’est-ce pas ? S’il est indispensable dans la salle de bains, il pourrait désormais le devenir dans le reste de la maison. Aussi étrange que cela puisse paraître, après lecture de nos conseils, vous allez en acheter beaucoup plus qu’avant !

Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous ne pouvez plus vous en passer.

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un rouleau de papier toilette et d’un peu de vinaigre. Concrètement, votre morceau va se transformer en un ensemble de lingettes désinfectantes. Cela va ressembler à celles achetées à prix d’or au supermarché. Afin de passer de la théorie à la pratique, procurez-vous d’abord le rouleau. Ensuite, placez-le dans un récipient cylindrique. Versez ensuite deux verres de vinaigre dessus. Enfin, patientez jusqu’à ce qu’il s’imprègne.

Après quelques minutes, vous pouvez retirer le carton. C’est une évidence, on apprécie le résultat. Un simple passage dans les endroits difficiles d’accès nous comble de bonheur. Désormais, vous allez pouvoir désinfecter en profondeur certaines parties de la maison.

Une fois en rayon, faites une judicieuse sélection. Pour savoir quel papier toilette est le meilleur, vous devez comparer des caractéristiques. Par exemple, la consistance et l'impact sur l'environnement semblent importants pour la suite. Vierge ou recyclé, le débat est lancé. Certains pointent du doigt les incohérence du second. Même s'il est plus respectueux de l'environnement, il est moins agréable au toucher. Si vous recherchez un produit capable de préserver la nature, vous devez vérifier la présence du label écologique.

En termes de taille, un plus grand nombre de couches ne correspond pas toujours à ce que l’on pense. Non, ce n’est pas un indice sur son épaisseur ou sa meilleure qualité. Pour contrôler cet aspect, c’est simple. Vérifiez que vos doigts ne s’enfoncent pas trop dans le papier.

Le papier toilettes peut muter en contenant pour les câbles électriques ou de connexion. Il suffit de les enrouler et de les placer sur le rouleau afin de les ranger proprement dans le tiroir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également les cataloguer en inscrivant leur nom avec un feutre ou une étiquette.

Si vous connaissez le recyclage créatif, vous pouvez également utiliser le papier toilette comme porte-serviettes à côté de la douche. Peignez-les à votre goût, puis pliez et placez vos tissus à l’intérieur.

Mais ce n’est pas tout : avez-vous déjà pensé à un porte-crayon maison original ? Les rouleaux de papier toilette sont parfaits pour cela. Personnalisez-les avec de l’emballage, coloriez-les à votre guise, fixez-les sur un support. Pour finir, remplissez-les de matériel de papeterie. On valide l’idée !