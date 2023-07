© 5 utilisations surprenantes de l’eau oxygénée pour un nettoyage efficace

Il est possible de transformer le l’eau oxygénée en un puissant nettoyant universel. Découvrez tous les détails ici !

En cas de coupure ou de déchirure superficielle de la peau, il est toujours utile d’avoir un flacon de l’eau oxygénée à portée de main. Diluée dans de l’eau, cette solution n’est ni abrasive ni allergisante. Mais cette formule maison de l’armoire à pharmacie est bien plus qu’un simple antiseptique.

Quelles sont ses utilisations à la maison ?

L’eau oxygénée est généralement dilué dans l’eau à des concentrations de 3, 9, 30, 35 et 50 %. Il s’agit donc d’un remède maison spécialisé pour atténuer les imperfections de la peau et l’acné. D’ailleurs, il élimine les contaminants et prévient l’apparition de boutons. Cependant, son utilisation dans le nettoyage domestique est assez répandue.

Les moisissures et l’humidité ne font pas bon ménage avec le l’eau oxygénée. En effet, cette solution élimine très bien les bactéries et même les spores qui propagent la matière fongique dans les différentes parties de la maison. Nous vous donnons ici 5 utilisations de cette formule à ne pas négliger pour votre santé.

Pourquoi utiliser le l’eau oxygénée ?

Contre les moisissures : l’eau oxygénée est capable d’éliminer l’humidité des salles de bains, des cuisines et des chambres mal ventilées. Une façon simple de procéder consiste donc à appliquer cette solution sur la zone négligée. Ce, pour traiter la condensation, frottez avec une brosse et rincez avec un chiffon humide. À lire Les bracelets anti-moustiques sont-ils efficaces ? Quel est le plus recommandé d’utiliser ?

Nettoyez le réfrigérateur : cet appareil doit être désinfecté et assaini de temps en temps, afin d’éviter les mauvaises odeurs. Préparez une solution d’eau oxygénée dans de l’eau, à parts égales, et utilisez-la pour nettoyer le fond, la porte, les grilles, les étagères et les tiroirs du réfrigérateur.

Désinfecter les casseroles et les poêles : il est possible de débarrasser les casseroles et les poêles des germes présents dans les aliments qui ont trempé dans leurs coins. Pour ce faire, il suffit d’utiliser 1/3 de cuillère à café d’eau oxygénée avec une poignée de bicarbonate de soude. Ainsi, vous devez obtenir une pâte. Étalez la formule sur ces surfaces, à l’intérieur et à l’extérieur, puis utiliser une éponge avec de l’eau tiède pour frotter.

Planches à découper : vous pouvez opter pour la formule de l’armoire à pharmacie afin d’assainir les planches à découper en bois. C’est là que l’on découpe le poulet, la viande, le poisson, les légumes, les saucisses et autres denrées périssables. Il suffit de laver ces ustensiles comme d’habitude, puis de les vaporiser de l’eau oxygénée. N’oubliez pas de les sécher pour qu’ils soient prêts à l’emploi.

Fait briller les vitres : cette formule maison peut être utile pour faire briller les vitres et les fenêtres de votre maison. Surtout si elles sont ternes ou négligées par le temps. Nous vaporiserons de l’eau oxygénée sur ces surfaces, puis nous les frotterons et les sécherons avec du papier journal. Son effet polissant est presque instantané.

À quoi sert le l’eau oxygénée ?

Nous considérons l’eau oxygénée comme un produit désinfectant utilisé principalement sur les plaies. En effet, il est disponible en concentrations de 3, 9, 30, 35, 35 et 50 pour cent dilué dans l’eau. À lire Les aliments que vous ne devriez jamais emporter à la plage si vous ne voulez pas qu’ils se gâtent

Comment utiliser l’eau oxygénée pour le nettoyage ?

Frottez un peu de l’eau oxygénée sur la tache. Laissez agir pendant 30 minutes et rincez. Si vous le souhaitez, ajoutez le produit dans le compartiment de la machine à laver. Utilisez-le uniquement sur les vêtements blancs.