© A savoir ! Voici pourquoi beaucoup mettent la vaisselle à l'envers dans le lave-vaisselle

Mettre la vaisselle à l'envers dans le lave-vaisselle : la solution efficace (et logique) que de plus en plus de gens copient.

Selon l’INE, plus de la moitié des ménages espagnols disposent d’un lave-vaisselle dans leur cuisine. Un appareil conçu pour nous faire gagner beaucoup de temps dans l’une des tâches les plus fastidieuses et les plus répétitives de la maison.

Cependant, nous ne savons pas toujours comment l’utiliser correctement et en tirer le meilleur parti. Parfois, nous continuons à répéter des habitudes qui n’ont plus aucun sens aujourd’hui. L’une des plus répandues est celle qui consiste à rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle.

Tant l’Organisation des Consommateurs et des Utilisateurs (OCU)

Que des entreprises spécialisées dans le secteur, comme Finish, soulignent qu’il n’est pas nécessaire de les prélaver manuellement avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

« Certains d'entre nous se sentent plus en sécurité en procédant ainsi, car ils pensent qu'il ne restera pas de taches sur la vaisselle, mais en réalité, le fait de rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle est moins efficace en termes d'économie d'eau. Les lave-vaisselle fonctionnent à des températures élevées pour garantir que la vaisselle est parfaitement propre à la fin du cycle de lavage« , indique le site web Finish.

La première est que nous aurons utilisé plus d’eau et d’énergie que nécessaire. Ce qui n’est pas du tout respectueux de l’environnement. Le second est que, si la vaisselle est déjà presque propre, les enzymes du savon sont moins efficaces. Laver la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle signifie donc aussi que nous n’utilisons pas tout le potentiel de ces appareils.

De nombreux modèles comportent un capteur qui évalue la quantité d’eau nécessaire. Ce, pour nettoyer la vaisselle au début du cycle. Si nous avons déjà rincé la vaisselle, il se peut que la lecture ne soit pas correcte. Ainsi, vous ne laviez pas correctement la vaisselle.

Il suffit d’essuyer les résidus de nourriture avec une serviette avant de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. D’ailleurs, les appareils les plus récents sont aujourd’hui entièrement équipés pour nettoyer toutes les saletés. Finish souligne que les lave-vaisselle permettent non seulement d’économiser de l’énergie et de l’électricité. Mais ils sont également beaucoup plus efficaces en termes d’utilisation de l’eau pour l’environnement.

Et comment placer la vaisselle ?

Elle doit être placée sur le plateau inférieur et orientée vers l’intérieur. En effet, on doit appliquer directement sur la zone de placement de l’aliment le jet d’eau qui sort pendant le lavage. Essayez de ne pas mettre deux assiettes dans le même emplacement. Les plats profonds vont dans les casiers les plus larges et les plats dans les plus petits.