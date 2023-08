© Dites adieu à l'odeur de moisi : comment l'éliminer de vos vêtements avec un seul aliment de cuisine

Cette odeur désagréable de moisi est persistante et peut s'accentuer avec le temps, au point de devenir difficile à éliminer.

Disposer en permanence d’un linge propre et parfumé semble être une tâche facile, avec l’aide de la machine à laver et des produits d’entretien disponibles sur le marché. Mais parfois, la mission devient impossible avec l’apparition d’une odeur de moisi dans la maison.

L’humidité envahit généralement les pièces et, dans le pire des cas, elle peut détériorer les murs de la maison. Le problème devient encore plus grave si cette situation affecte également les armoires ou les penderies, qui contiennent les vêtements que nous portons tous les jours et qui nous procurent du confort aux différentes saisons de l’année.

Pourquoi les vêtements sentent-ils le renfermé ?

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer l’odeur de moisi :

La machine à laver fonctionne mal, en particulier la fonction de séchage, ou son filtre est trop sale.

Le linge se lave correctement, mais ne sèche pas complètement avant qu’on le range dans l’armoire.

Le linge se lave avec des produits inadaptés, ce qui altère les fibres textiles et le séchage ultérieur.

Cause externe du moisi : zone géographique très humide.

Comment enlever l’odeur d’humidité des vêtements avec du vinaigre blanc ?

Face à une éventuelle situation difficile pour enlever cette odeur de moisi des vêtements, il existe une solution maison qui peut mettre fin au problème. La méthode se base sur sur le vinaigre blanc et nécessite également de l'eau. Il suffit de mélanger ces substances à parts égales dans un récipient suffisamment grand pour contenir les vêtements à tremper.

Le vinaigre est un désinfectant naturel et un excellent désodorisant, car il permet d’éliminer les mauvaises odeurs. En ce sens, l’odeur de moisi causée par les vêtements humides ne fait pas exception. Il suffit de tremper les vêtements dans le mélange et de le laisser agir pendant une heure. Lavez ensuite les textiles avec le programme habituel de la machine à laver et laissez-les sécher à l’air libre.