© Les œufs doivent-ils être entrés ou sortis du réfrigérateur ? Voici la réponse des experts

Les œufs sont l’un des aliments les plus courants dans tous les foyers. Ainsi, beaucoup d’entre nous ont tendance à les conserver dans le réfrigérateur pour qu’ils durent plus longtemps. En réalité, selon les avis des experts, il est préférable de les conserver à l’extérieur.

Apparemment, certains recommandent de les conserver à l’extérieur, à température ambiante.

Mais lequel des deux est le meilleur, selon l’avis des experts ?

La réponse courte est qu’il est préférable de conserver les oeufs au réfrigérateur. Mais il y a d’autres raisons et spécifications que vous devriez connaître, au cas où il s’agirait d’un produit que vous consommez quotidiennement.

Les œufs sont des produits qui peuvent provenir d’une grande variété d’animaux. Tels que les oiseaux, les reptiles, les poissons et certains mammifères. Ceux que nous consommons quotidiennement proviennent généralement de la poule et sont riches en nutriments. Tels que les vitamines A, D, E et K, les acides gras essentiels et les protéines. À lire Est-il jaloux de vous parce qu’il vous aime ? Des experts alertent sur les risques de cette confusion

Où faut-il conserver les œufs : au réfrigérateur ou à l’extérieur ?

Selon le Conseil argentin de la sécurité alimentaire et de la nutrition, « les œufs doivent être conservés au réfrigérateur dès que possible. Car les basses températures, outre le fait qu’elles permettent de conserver la fraîcheur plus longtemps, empêchent la prolifération des micro-organismes« , indique l’institution sanitaire sur son site officiel.

Cependant, vous avez certainement constaté qu’il existe sur le marché de nombreux réfrigérateurs qui disposent d’un espace pour les œufs dans la porte de l’appareil et c’est là que le bât blesse. Car selon l’agence de sécurité sanitaire argentine, « il n’est pas recommandé de les conserver dans les plateaux qui se trouvent dans la porte du réfrigérateur, car ils sont très exposés aux changements de température à chaque fois que l’on ouvre la porte« .

Pourquoi les supermarchés ne conservent pas les œufs dans les réfrigérateurs ?

Par conséquent, le meilleur endroit pour conserver les œufs est une zone plus froide et plus isolée du réfrigérateur. C’est-à-dire tout en bas, si possible. Toutefois, il faut savoir que dans les points de vente, les vendeurs ne conserve pas le produit. Afin que les brusques changements de température ne touchent pas les œufs. Ainsi, ils provoquent une condensation d’eau sur la coquille. Ce qui augmenterait le risque de contamination, en raison de la texture poreuse de la coquille.