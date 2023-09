© Surprenant ! 8 conseils pour l'utilisation du vinaigre à la maison qui peuvent vous éviter des ennuis

Le vinaigre est devenu à la mode. En réalité, il a toujours eu la réputation d’être un nettoyant naturel universel, mélangé à de l’eau. On l’utilise également pour enlever les autocollants. Et ce ne sont là que deux astuces de grand-mère parmi tant d’autres.

Cet intérêt a permis de découvrir ou de redécouvrir des utilisations que vous ne connaissiez peut-être pas. Des astuces dans lesquelles nous pouvons appliquer une variété de vinaigre.

1. ÉLIMINE LES MYCOSES DES PIEDS

Avec l’arrivée de la chaleur, les mycoses se multiplient. Le fait d’être pieds nus et de passer plus de temps avec les pieds mouillés par la sueur et les bains multiplie les cas. Et ce, surtout entre les orteils (appelé pied d’athlète).

Le vinaigre blanc contient des acides naturels qui peuvent vous aider à résoudre ces problèmes de champignons des pieds. La recette la plus répandue est alors la suivante :

Ajoutez une tasse de vinaigre à un litre d’eau chaude.

Laissez tremper vos pieds pendant dix à quinze minutes pour permettre au vinaigre d’agir.

Répétez le bain trois fois par semaine. Séchez bien vos pieds après chaque bain.

Avez-vous une base scientifique ? Le vinaigre a des propriétés fongicides et antibactériennes. Aucune étude scientifique approfondie n’a prouvé son efficacité. Mais elles ne l’ont pas non plus démenties. Il ne s’agit pas non plus d’un traitement nocif pour les pieds.

Vous pouvez alors l’essayer et si vous n’obtenez pas de résultats au bout d’une semaine, demandez conseil à un médecin.

2. ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS PROVENANT DE LA MACHINE À LAVER

Il arrive que le lave-linge n’élimine pas toute la saleté des vêtements pendant le rinçage et que celle-ci s’accumule dans la machine elle-même. Cela peut alors entraîner une odeur désagréable. Il peut sembler étrange qu’un produit à l’odeur aussi forte soit utile pour éliminer les mauvaises odeurs, mais il est toutefois très efficace.

Versez un demi-litre de vinaigre dans le tiroir à lessive et réglez un programme rapide à 30 degrés. Le vinaigre agit comme un antibactérien et élimine la source de la mauvaise odeur.

La mauvaise odeur peut également être due à un problème très courant, l’humidité. N’oubliez pas de laisser l’intérieur du lave-linge s’aérer et de bien le sécher.

3. DÉTENDEZ VOS MUSCLES

Si vous avez eu une contracture, il n’y a rien de mieux qu’un bain relaxant pour réduire l’inconfort. Un bain de sel ou de gros sel ajouté à un bain d’eau chaude est le plus courant. Ce que peu de gens savent, c’est qu’il est également possible de prendre un bain au vinaigre.

Le vinaigre possède des propriétés apaisantes similaires à celles du gros sel. Il suffit alors de remplacer le sel et les huiles essentielles par quelques verres de vinaigre.

4. ABAISSE LE TAUX DE SUCRE DANS LE SANG

« L’action supposée bénéfique du vinaigre est attribuée à l’acide acétique qu’il contient, un composé que l’on trouve dans tous les types de vinaigre (pomme, vin…) », explique le Dr Anna Costa, nutritionniste.

Des études scientifiques suggèrent que le vinaigre peut réduire l’absorption des sucres de 20 à 30 % 45 minutes après le repas, moment où le pic est le plus élevé.

« Entre 10 et 30 ml de vinaigre par jour avant les repas sont nécessaires pour obtenir un effet hypoglycémiant. La prise peut être divisée en deux portions de 15 ml à consommer avant les deux repas principaux », explique le médecin.

L’astuce du vinaigre n’est pas aussi efficace avec le sucre simple (gâteaux, bonbons), mais avec le glucose des pizzas, de la farine ou des pommes de terre.

5. TUER LES MOUCHES DES FRUITS

Les mouches à fruits apparaissent plus fréquemment en été, lorsque les fruits mûrissent plus rapidement et se gâtent à cause de la chaleur. Elles sont une source de germes, il faut donc essayer de s’en débarrasser.

Le vinaigre de cidre de pomme est notamment l’une des méthodes les plus efficaces. Il suffit de mélanger du vinaigre avec quelques gouttes de détergent à vaisselle dans un verre. L’odeur du vinaigre les attirera et le savon agira alors comme un poison et les tuera.

Vous pouvez remplacer le détergent par un film plastique recouvrant le verre et le trouer à l’aide d’une fourchette. Les moustiques entreront dans le verre mais n’en sortiront pas.

6. RÉPULSIF CONTRE LES FOURMIS

Le vinaigre peut également être un excellent allié contre un autre des insectes les plus courants de l’été : les fourmis. Nous pouvons fabriquer un répulsif naturel grâce au fait que les fourmis détestent l’arôme du vinaigre blanc.

Mélangez un peu de vinaigre à de l’eau et vaporisez-en quelques gouttes dans l’évier, sur le plan de travail et sur les fenêtres de la cuisine. Ce sont les endroits où vous pensez qu’elles sont le plus susceptibles de venir chercher de la nourriture. Cela vaut aussi dans les zones de la maison où elles sont déjà apparues.

Si l’odeur vous dérange trop, une autre solution consiste à faire bouillir du marc de café dans une casserole avec de l’eau, un petit verre de vinaigre blanc, mais également de la cannelle. Mettez le mélange dans un diffuseur avec deux ails pelés et quelques clous de girofle. C’est un insecticide maison à pulvériser sur les fourmis.

7. UN ADOUCISSANT ÉCOLOGIQUE

Les assouplissants industriels polluent nos rivières et nos mers. De plus, leurs composés sont ciblés en raison des risques qu’ils présentent, notamment pour les enfants, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et celles souffrant d’hypersensibilité chimique.

Il peut être remplacé par un mélange de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et de quelques gouttes d’huile essentielle de lavande – vous pouvez choisir d’autres huiles essentielles. Cela adoucira alors les vêtements et leur donnera un parfum agréable, sans problème pour la santé.

8. UN DÉBOUCHEUR

Pour déboucher les canalisations, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc associé à du bicarbonate de soude et de l’eau du robinet. Rendez l’eau très chaude, presque bouillante, pour augmenter le pouvoir déboucheur du produit généré par le mélange.

Toutefois, ce remède maison ne fonctionne que pour les petites obstructions. Il est en tout cas beaucoup plus écologique que les produits chimiques présents sur le marché. Il est toujours bon de l’essayer en première intention.

Dans la cuvette des toilettes, il peut aussi aider à éliminer les dépôts calcaires. Versez un peu de vinaigre et laissez agir un moment, puis nettoyez la cuvette avec la brosse à toilettes.