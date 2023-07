Incroyable ! L’astuce du vinaigre pour se débarrasser des mauvaises odeurs dans le lave-linge

Les appareils ménagers qui nous aident à nettoyer, comme le lave-linge, peuvent devenir très sales, précisément parce qu’ils sont chargés d’éliminer toute la saleté. Parfois, cette saleté n’est pas complètement éliminée du lave-linge et s’accumule. Cela peut entraîner une odeur désagréable.

Un autre problème courant est l’humidité, surtout si le lave-linge se trouve dans un endroit mal aéré ou mal ventilé. L’humidité accumulée n’est pas seulement à l’origine de mauvaises odeurs, elle peut aussi être un problème pour notre santé. Il faut donc y remédier.

COMMENT PRÉVENIR L’APPARITION D’ODEURS DANS LE LAVE-LINGE

La prévention est la première étape pour éviter l’apparition de mauvaises odeurs dans le lave-linge et leur imprégnation dans les vêtements que vous lavez. Ces sept conseils préventifs qui vous permettront également de prolonger la durée de vie de votre appareil.

1. Placez le lave-linge dans un endroit ventilé. Laisser le lave-linge dans la pièce la plus fermée n’est pas une bonne idée. Et dans tous les cas, après utilisation, laissez les portes de la pièce ouvertes afin de la ventiler au maximum. La plupart des problèmes liés aux mauvaises odeurs sont dus à une mauvaise ventilation. À lire Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes mettent une feuille de laurier dans leur machine à laver

2. Vérifiez les vêtements avant de les laver. Vérifiez qu’il ne reste pas d’objets dans les poches. Surtout si vous avez des enfants, il est probable que les bavoirs contiennent des restes de nourriture qui se coincent dans les tubes ou dans le tambour.

3. Laissez le tiroir à détergent ouvert. Après chaque lavage, rouvrez le tiroir à détergent pour permettre à l’eau restante de s’évaporer. Laissez également passer l’air dans les conduits qui transportent le savon vers le tambour.

4. Laissez la porte du lave-linge ouverte pour que le tambour puisse être ventilé.

LA PROCÉDURE NE S’ARRÊTE PAS LÀ

5. Séchez le caoutchouc de la porte du lave-linge. Si de l’eau s’est accumulée sur le joint en caoutchouc (ce qui est très fréquent), essuyez-le et nettoyez-le. Même en cas d’aération, l’eau s’accumule tellement qu’il n’est pas étonnant qu’entre un lavage et l’autre, elle ne sèche pas correctement et que l’on se retrouve avec de l’humidité. C’est également là que la saleté et les débris du linge s’accumulent plus facilement.

6. Vérifiez le filtre tous les trois mois. Dans le fond du lave-linge se trouve un filtre que nous avons tendance à oublier. Il doit être entretenu régulièrement, car il accumule les débris qui n’ont pas été rincés : papiers, pièces de monnaie et toutes sortes de choses qui sont restées dans les poches des vêtements. La fréquence de l’entretien dépend de la fréquence d’utilisation du lave-linge. Au moins une fois par trimestre. À lire Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes mettent des coquilles d’œuf dans leur machine à laver

7. Essuyez avec un chiffon après le lavage. Si vous vivez dans un endroit très humide et mal ventilé, veillez à ce qu’il sèche. Il ne coûte rien d’essuyer rapidement la porte du lave-linge et le tambour avec un chiffon pour éliminer l’eau. Vous éviterez ainsi que l’humidité ne persiste pendant plusieurs jours.

COMMENT ÉLIMINER LES MAUVAISES ODEURS DE LA MACHINE À LAVER

Si nous sommes en retard et que vous remarquez déjà des mauvaises odeurs, ne vous inquiétez pas. En effet, il existe heureusement quatre solutions efficaces et faciles à mettre en œuvre pour éliminer ces odeurs du lave-linge.

1. Détecter et éliminer la cause possible de l’odeur. La plupart du temps, elle est due à l’humidité, mais il convient également de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un objet qui est resté coincé. Par exemple, des restes de nourriture qui se trouvaient entre les vêtements et que nous avons introduits sans nous en rendre compte. Il faudra alors l’enlever du tambour et la mauvaise odeur disparaîtra probablement avec la ventilation.

2. Laver à haute température. Il est normal et recommandé par les fabricants de laver à basse température. Il suffit donc souvent de laver à l’eau très chaude, à 70 ou 90 degrés, pour que l’odeur disparaisse. L’eau très chaude rend le tambour du lave-linge plus propre.

3. Laver avec de l’eau de Javel. Effectuez un lavage du tambour vide et mettez de l’eau de Javel dans le compartiment à eau de Javel. L’eau de Javel aidera alors à tuer les bactéries et les champignons qui ont pu s’accumuler dans l’humidité.

4. Lavez avec du vinaigre. Il peut sembler étrange d’éliminer les mauvaises odeurs avec un produit à l’odeur si puissante, mais c’est efficace. Versez un demi-litre de vinaigre dans le tiroir à lessive et réglez un programme rapide à 30 degrés. Le vinaigre agit alors comme un antibactérien et élimine la source de l’odeur.

MÉTHODES PLUS RADICALES POUR ÉLIMINER LES ODEURS

Si aucune de ces astuces ne fonctionne, ne désespérez pas. Il existe aussi d’autres stratégies possibles pour se débarrasser des mauvaises odeurs. Toutefois, vous devrez consacrer un peu plus de temps pour vous débarrasser définitivement des odeurs.

1. Nettoyez soigneusement le tiroir à savon. Il est probable que l’odeur provienne du tiroir à savon. Ils sont amovibles. Sortez-le, laissez-le une nuit dans de l’eau vinaigrée et nettoyez-le soigneusement, en utilisant une brosse à dents, par exemple, pour nettoyer les coins et les recoins. N’oubliez pas de bien sécher cette partie du lave-linge avant de le remettre en place. Vérifiez également le trou de la machine à laver dans lequel se trouve le tiroir, qui accumule l’humidité, et nettoyez le caoutchouc avec de l’eau de Javel.

2. Nettoyez le caoutchouc avec de l’eau de Javel. Le caoutchouc présente-t-il des taches noires ? Nettoyez soigneusement avec de l’eau de Javel diluée dans de l’eau ou avec un produit fongicide. Rincez ensuite avec un chiffon et de l’eau chaude. Séchez bien.

3. Vérifiez le tuyau d’évacuation. Le lave-linge est relié par un tuyau flexible au tuyau d’évacuation de la maison. Retirez-le et vérifiez qu’il n’y a pas d’obstruction d’un côté ou de l’autre. C’est parfois là que se situe le problème.

4. Effectuez un rinçage à l’aide d’un nettoyant spécial. Si cela n’a pas fonctionné, les fabricants de produits d’entretien proposent des détergents spécifiques pour un nettoyage en profondeur du lave-linge. L’accumulation de calcaire peut notamment provoquer l’obstruction des conduits et ces produits rouvriront le passage. Cependant, ils ne sont généralement pas écologiques. Utilisez-les avec prudence et seulement en dernier recours.