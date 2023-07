© Vous voyagez loin ? Cette recette pour atténuer les effets du décalage horaire est parfaite pour vous

Les voyages plus longs et plus orientés vers l'est provoquent davantage de symptômes de décalage horaire. Découvrez cette recette !

Certains chanceux ont déjà bouclé leurs valises pour prendre l’avion à l’autre bout du monde afin de profiter de leurs vacances. Ces voyages impliquent un décalage horaire que tout le monde ne supporte pas. Découvrez cette recette des experts !

Le syndrome de changement rapide de fuseau horaire, plus connu sous le nom de décalage horaire, est un problème de sommeil occasionnel. Ce, causé par la différence entre l’horloge interne d’une personne et la nouvelle heure à laquelle elle arrive après un voyage en avion entre différents fuseaux horaires.

Quels sont les symptômes les plus courants du décalage horaire ?

Les spécialistes du sommeil de l’Association espagnole du sommeil expliquent que l’inconfort dont nous pouvons souffrir. Ce, lorsque le décalage horaire change rapidement et il varie en fonction de l’endroit où nous nous rendons.

« Les symptômes dépendent de la direction du voyage par rapport à la rotation de la Terre. Les voyages vers l’ouest provoquent une avance relative de la phase de sommeil, tandis que les voyages vers l’est entraînent un retard de phase ». À lire Alerte sanitaire : un anticerne très vendu est rappelé en raison de la présence d’une bactérie dangereuse

Un voyage vers l’ouest provoque moins de symptômes qu’un voyage vers l’est. En outre, plus le décalage horaire est important, plus les effets du décalage horaire se font sentir.

Quoi qu’il en soit, les symptômes les plus courants du décalage horaire sont les suivants :

Problèmes de sommeil. Réveils, somnolence diurne, difficultés à s’endormir ou réveil trop précoce sont les plus fréquents.

Manque de concentration.

Fatigue.

Maux de tête.

Irritabilité.

Problèmes gastro-intestinaux, tels que le manque d’appétit.

Cela est dû au besoin de synchronisation entre le décalage horaire et l’horloge interne de notre corps. Ce que l’on appelle les rythmes circadiens qui régulent le sommeil et l’éveil. À lire Températures extrêmes ! Ces conseils vous aideront à mieux dormir

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’inquiéter, car en 24 à 48 heures, le corps se sera adapté au nouveau fuseau horaire et les symptômes disparaîtront.

Comment prévenir ou réduire les effets du décalage horaire ?

Bien que nous sachions que cela va arriver, la vérité est que ces changements de rythme et de décalage horaire sont non seulement très désagréables. Mais peuvent aussi nous empêcher de profiter du début du voyage.

Bien qu’il n’existe pas de remède ou de solution définitive pour éviter le décalage horaire, certaines règles peuvent être suivies pour réduire ces mauvaises sensations.

Les spécialistes de l’Unité du sommeil de l’Hospital Universitari Sagrat Cor énumèrent les principales « prescriptions » :

La première chose à faire est de chercher à se reposer correctement avant le voyage. Et, si possible, d’essayer de s’adapter progressivement au décalage horaire de la nouvelle destination.

S’il s’agit d’un voyage de travail, il est préférable d’arriver à l’avance afin que le corps puisse s’adapter.

Afin de s’adapter au décalage horaire, les experts recommandent de dormir pendant le voyage si la destination est nocturne. Mais de ne pas le faire si elle est diurne. Les anti-faces, les bouchons d’oreille et les écouteurs peuvent aider à bloquer la lumière et le son de l’avion et ainsi concilier le rêve pendant le voyage.

Restez hydraté.

Une fois arrivé à destination, il faut s’adapter aux horaires locaux, en synchronisant les horaires des repas et du sommeil.

Pendant le voyage, il est préférable d’éviter de consommer de l’alcool. Aussi, de réduire la consommation de caféine ou d’autres stimulants.

Enfin, les spécialistes du sommeil de Sagrat Cor soulignent que, si vous voyagez fréquemment et que le décalage horaire est un problème régulier. Il est important de consulter un médecin spécialisé dans le sommeil afin de connaître les mesures et les directives à appliquer pour minimiser les effets du décalage horaire. Ce, en utilisant de la mélatonine et des hypnotiques à utiliser les jours du voyage.