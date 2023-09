© Incroyable ! Découvrez pourquoi de plus en plus de gens mettent du sel dans leur dentifrice

L’évier est l’un des endroits de la maison qui peut accumuler le plus de saletés. Les tuyaux de cette zone, ainsi que ceux de la salle de bains, recueillent souvent des débris qui finissent par les obstruer. Si le problème n’est pas résolu à temps, des débordements désagréables peuvent se produire. Mais pas de souci ! Nous avons une astuce simple à base de sel pour éviter celà.

Dans la cuisine, l’évier peut accumuler des résidus de nourriture et de graisse provenant du lavage des ustensiles. Il en va de même dans la salle de bains. D’ailleurs, les canalisations et les tuyaux peuvent accumuler des résidus de savon, des produits capillaires et même des fibres de cheveux. Ce qui peut provoquer des obstructions. Découvrez un peu plus bas les conseils des experts, avec cet ingrédient simple : le sel.

Pour déboucher ces endroits dans la maison, il existe des centaines de produits chimiques disponibles pour résoudre le problème. Apparemment, il s’agit généralement de substances très corrosives qui doivent être appliquées avec des gants pour éviter d’abîmer la peau des mains et des bras. Mais vous pouvez aussi utiliser une solution simple et efficace maison à base de sel et de dentifrice.

Comment préparer le mélange ?

Pour débarrasser ces conduits des particules ou substances qui peuvent les obstruer, de plus en plus de personnes se tournent vers le mélange suivant :

Mettre 3 cuillères à soupe de dentifrice

Ajouter ensuite, 2 cuillères à soupe de sel

Enfin 1 cuillère à soupe de détergent liquide

Une fois les ingrédients mélangés, versez la substance obtenue dans l’égout et laissez-la agir pendant une heure. Au bout de ce temps, faites couler de l’eau chaude pour obtenir un meilleur résultat. Ainsi, les canalisations de votre maison reviennent comme neuf grâce à ces éléments nettoyants et désinfectants. En particulier le chlorure de sodium (sel).