© Feng shui : Placez ceci sous votre oreiller pour attirer l'argent

Le Feng Shui est une philosophie qui utilise l’organisation de l’espace de vie pour trouver l’équilibre. Il apporte aussi des énergies positives dans tous les lieux où nous vivons. Si vous cherchez à attirer l’argent en abondance dans votre vie, nous vous indiquons ce que vous devez mettre sous votre oreiller . Cela, afin que la fortune et la prospérité fassent partie de votre vie quotidienne ; la richesse frappera alors à votre porte.

Rappelez-vous que cette philosophie du Feng Shui se base sur le dégagement des environnements. Cela, afin de permettre à l’énergie de circuler dans le bon sens et qu’il n’y ait pas d’obstacle sur son chemin. Avoir une maison bien entretenue et arrangée est un moyen de faire de la fortune et de l’abondance une partie de votre vie. De cette façon vous pouvez également créer un environnement d’harmonie qui vous permettra de vous remplir de richesses d’une manière abondante et prospère.

En plus de l’ordre, le Feng Shui utilise également des affirmations, qui sont de courtes phrases chargées d’énergie. Elles peuvent manifester par la pensée ce que nous voulons obtenir de l’univers pour notre bénéfice. Ces types d’affirmations peuvent également aider à programmer notre esprit. Ainsi, on peut nous concentrer sur ce que nous souhaitons attirer dans notre vie.

Que mettre sous l’oreiller pour attirer l’argent ?

Ce qu'il faut mettre sous l'oreiller pour attirer l'argent, selon le Feng Shui, est une feuille avec des affirmations. Ces dernières permettent de canaliser l'énergie positive pour que la fortune fasse partie de votre quotidien. Ce type d'affirmations se base également sur la manifestation, selon le Feng Shui. Ce qui est une façon de demander à l'univers ce dont nous avons besoin pour être prospère. Elle est surtout utile pour que la richesse ne manque jamais.

Dans ce cas, vous devez suivre une série d’étapes venant du Feng Shui. Tout d’abord, sur une feuille de papier, vous devez écrire quelques affirmations qui se rapportent à l’abondance. Par exemple, vous pouvez écrire « L’argent afflue vers moi », « Je suis digne d’avoir une vie pleine d’abondance et de prospérité », « Je remercie l’univers pour l’arrivée d’opportunités économiques pleines de stabilité ».

Avant de vous endormir, d’après le Feng Shui, prenez le temps de lire ces affirmations à haute voix. Visualisez-vous en train de tenir de l’argent dans vos mains. Ensuite, placez cette feuille sous votre oreiller afin d’attirer pendant votre sommeil l’argent dont vous avez tant besoin. Veillez à ce que la feuille soit près de votre tête afin que votre énergie soit canalisée vers ce type de manifestation. N’oubliez pas d’avoir une attitude positive à tout moment. Grâce à cela vous pouvez aussi attirer l’abondance dans votre vie au quotidien. Selon le Feng Shui, n’oubliez jamais d’être reconnaissant envers l’univers pour tout ce qu’il vous donne.