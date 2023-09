© Apprenez l'astuce maison pour nettoyer correctement les haut-parleurs de votre téléphone

Le nettoyage du téléphone est une tâche que nous devons effectuer fréquemment. En effet, une utilisation excessive de l’appareil mobile le salit facilement. L’écran n’est pas la seule partie qui a tendance à se salir, car les haut-parleurs sont également affectés par les débris. Nous allons donc vous montrer aujourd’hui comment les nettoyer efficacement et à moindre coût.

Les haut-parleurs sont des éléments très sensibles du téléphone et ont tendance à se salir. C’est là que nous écoutons lorsque nous téléphonons, mais aussi lorsque nous regardons une vidéo sur les réseaux sociaux ou écoutons de la musique sur les plateformes de streaming. C’est pourquoi nous devons les nettoyer régulièrement et les maintenir en parfait état.

Si vous remarquez que les haut-parleurs de votre téléphone sont obstrués ou que le son est mauvais, une simple astuce de nettoyage vous permettra de vous débarrasser de la saleté superficielle. De plus, vous pouvez le faire avec un produit que vous avez chez vous.

Comment nettoyer les haut-parleurs de votre téléphone ?

Cette astuce est très simple : il suffit d’utiliser une vieille brosse à dents et de brosser délicatement les rainures dans lesquelles se trouvent des saletés. Si vous le faites patiemment et minutieusement, les haut-parleurs seront en parfait état en 5 minutes. Cependant, si la saleté sur les haut-parleurs de votre appareil est beaucoup plus profonde, vous devriez utiliser une autre astuce pour les nettoyer et les rendre comme neufs. À lire Feng shui : où mettre le basilic pour attirer l’argent en 7 jours ? Découvrez-le ici

Matériaux

Afin de nettoyer correctement le téléphone, il suffit de peu de choses :

Du coton

1 aiguille

Procédure

Enroulez un petit morceau de coton autour de la pointe d’une aiguille. N’utilisez pas l’extrémité pointue, mais celle où se trouve le fil.

L’outil étant prêt, enlevez la saleté des haut-parleurs.

Vous devez le nettoyer patiemment et lentement, afin de ne pas creuser de sillons.

Après un nettoyage en profondeur, votre téléphone sera impeccable. Cette astuce ne fonctionne pas pour les haut-parleurs supérieurs, qui se situent à côté de la caméra selfie. Dans ce cas, il suffit d’utiliser un coton légèrement humide pour les nettoyer.