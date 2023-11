© La méthode japonaise pour être heureux et vivre jusqu'à 100 ans : les 9 clés Hanasaki

Nous sommes toujours émerveillés par la longévité dont s’enorgueillissent la plupart des régions du Japon, par la santé de leurs habitants et, surtout, par leur énergie et leur agilité, par la façon dont le temps semble leur échapper. Ainsi, il n’est pas rare que de nombreux Japonais vivent jusqu’à 100 ans et ce, dans des conditions enviables.

Cela est peut-être dû à un environnement particulier, mais aussi à une façon très différente de voir et de vivre le monde. Okinawa est l’une de ces régions qui suscitent l’admiration. Considérée en 2006 par le National Geographic et Dan Butter comme l’un des cinq havres de longévité du monde, ses habitants restent actifs tout au long de leur vie et présentent les taux les plus bas de maladies telles que le cancer et l’obésité.

Leur régime alimentaire est important pour atteindre cette longévité, mais il y a d’autres piliers qui sont partagés avec le reste du pays et que nous pouvons garder à l’esprit si nous voulons changer notre vie.

C’est ce qu’a fait Marcos Cartagena, auteur du livre « The Hanasaki System » et passionné de culture japonaise qui, après avoir passé beaucoup de temps à étudier leurs coutumes et à vivre dans le pays, a voulu compiler ce qu’il considère comme les neuf clés d’une vie plus longue, plus active et plus heureuse. À lire 6 signes que vous êtes protégé par un ange gardien

Des concepts qui n’ont pas grand-chose à voir avec le régime alimentaire que nous avons évoqué plus haut, mais plutôt avec le changement de notre façon de voir et d’affronter le monde.

Hanasaki : la méthode japonaise

L’auteur établit neuf piliers sur lesquels travailler pour atteindre cette longévité tant désirée, mais un bonheur encore plus recherché. Car avoir une longue vie peut être très positif, mais pour Marcos, il est plus important que cette vie ait un sens.

KAIZEN

Ainsi, le premier des piliers est le « Kaizen », un concept commercial. La culture japonaise l’applique à d’autres domaines et vise à nous donner les outils nécessaires pour une constante évolution. Pour appliquer le kaizen, nous devons toujours avoir la volonté de nous améliorer.

MINIMALISME

Le deuxième pilier qui se distingue est le « Minimalisme », compris comme une philosophie. Il s’agit d’une manière d’éliminer le superflu pour se concentrer sur l’essentiel, sur ce qui est vraiment important. Ainsi, on peut atteindre le bonheur.

PAIX INTÉRIEURE

La « paix intérieure » est le troisième, un état de conscience dans lequel nous nous sentons calmes et détendus. Cela nous apporte sérénité et tranquillité d’esprit et nous aidera à surmonter les obstacles que nous rencontrons? Nous pouvons aussi prendre les bonnes décisions tout en vivant en harmonie. À lire Voici comment interpréter le vrai sens de vos rêves, selon les experts

NATURE

La culture japonaise entretient un lien particulier avec la « nature », le pilier suivant. Les contacts fréquents avec la nature sont très bénéfiques pour l’homme. Ils améliorent l’humeur et la concentration, réduisent le stress et nous aident à nous rapprocher de nos origines.

SANTÉ

La clé de la longévité et du bonheur, selon la culture japonaise, est la « santé ». Cela consiste à éviter les mauvaises habitudes et les régimes alimentaires malsains qui ne font pas de bien au corps. Ainsi, en changeant notre alimentation et en respectant notre corps, nous pouvons devenir des personnes plus saines.

RELATIONS

Les « relations » sont l’un des aspects les plus importants de la vie humaine, d’après la culture japonaise. Elles constituent donc le sixième pilier à travailler selon cette méthode. Cela, en améliorant nos interactions sociales et nos liens avec la famille et les amis. Ainsi, on peut créer des liens plus profonds et plus durables.

PRINCIPES

Dans la culture japonaise, les « principes » sont des normes morales importantes qui régissent la vie de la plupart des gens. Il est donc important de faire de la place dans nos cœurs pour le respect, l’honnêteté et la gratitude.

IKIGAI

Le huitième pilier est l’un des plus importants, car il nous fait réfléchir à la raison de vivre, à la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin ou « Ikigai ». Ce pilier nous apprend à trouver notre propre raison d’être et à mener ainsi une vie plus épanouie.

ATTITUDE

Le dernier pilier est l' »attitude » ou, comme le définit l’auteur, « la manière dont nous choisissons de faire face à ce qui nous arrive dans la vie ». Nous mettons souvent cela sur le compte de la personnalité de chacun. Mais pour Marcos Cartagena, la manière dont nous abordons les problèmes est une décision. Et nous pouvons apprendre beaucoup de la culture japonaise à cet égard.

Au fil des pages de son livre, Marcos Cartagena ne se contente pas d’expliquer tous ces concepts qui, pour lui, sont la clé de la compréhension et de l’atteinte du bonheur, mais il fournit également des pistes et des techniques pour les comprendre et les appliquer.

Pour qu’il soit plus facile de changer tout ce que nous n’aimons pas dans notre vie et ce dont nous voulons nous débarrasser. Hanasaki est un mot japonais qui signifie » fleur qui fleurit « , il n’y a donc rien de mieux que d’apprendre certains concepts, certains enseignements que cette culture nous a légués, de les partager afin que chacun puisse atteindre une vie plus pleine, plus heureuse et plus longue, permettant au meilleur de chacun d’entre nous de s’épanouir.