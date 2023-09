© Le pouvoir du romarin : que se passe-t-il lorsque vous transportez cette herbe dans votre sac à main ?

Le romarin est une plante connue pour ses bienfaits sur la santé. D’ailleurs, on l’utilise également depuis longtemps pour éloigner les mauvaises énergies dans la maison.

Le 31 décembre, jour de la nouvelle année, est le moment idéal pour profiter des bienfaits de cette plante afin d’éloigner les mauvaises énergies. Et aussi d’apporter l’abondance dans votre foyer. En effet, le romarin est un arôme puissant qui purifie les énergies et augmente la capacité de la mémoire.

Le romarin est donc l’une des plantes qui ont le plus de propriétés dans différents domaines. Et l’une d’entre elles est qu’il multiplie votre argent et attire l’abondance dans votre vie. Donc si vous voulez savoir comment remplir votre portefeuille, prenez note parce que ce rituel est facile.

Rituel pour multiplier votre argent et attirer l’abondance

Pour ce rituel avec le romarin, vous aurez donc besoin de quelques ingrédients et matériaux que vous avez probablement déjà à la maison. Cependant, rappelez-vous que l'intention est ce qui fait vraiment l'effet de ce sort.

Matériel :

3 branches de romarin

Encens

Une demi-tasse de lentilles

7 pièces de monnaie de valeur variable

Bocal en verre

Bougie verte

Comment attirer l’abondance avec le romarin ?

Allumez la bougie verte avec des allumettes et utilisez-la pour allumer l’encens. Puis, placez les 7 pièces de monnaie au fond du bocal puis ajoutez les lentilles en veillant à ce que toutes les pièces soient recouvertes.

Après, ajoutez les trois branches de romarin en disant : « Que l’univers multiplie mon argent et me donne l’abondance dont j’ai besoin ».

Ensuite, fermez le bocal et commencez à visualiser l’argent qui arrive dans vos mains.

Après, concentrez toute votre énergie sur des pensées positives d'abondance.

Enfin, placez le bocal sous votre lit et, après 7 jours, ajoutez trois branches de romarin et répétez les mots une dernière fois.

6 astuces au romarin pour attirer l’abondance

1. Infusion de romarin. Préparez une infusion de romarin avec de l’eau chaude et laissez-la infuser pendant quelques minutes. Utilisez ensuite l’infusion pour nettoyer toutes les pièces et les couloirs de votre maison. En effet, cela vous aidera à éliminer les mauvaises énergies.

2. Utilisez un sac de romarin. Remplissez un petit sac avec des branches séchées et placez-le dans un coin de votre maison. Cela vous aidera donc à éliminer les mauvaises ondes de la maison.

3. Bougies au romarin. Si vous allumez des bougies dans différents coins de votre maison, vous pouvez purifier l’air et éloigner les mauvaises énergies.

4. Huile de romarin. Ajoutez quelques gouttes d’huile dans un diffuseur et placez-le dans un endroit visible de votre maison. En effet, cela permettra de diffuser et d’améliorer les bonnes vibrations dans toute la maison.

5. Encens de romarin. Brûlez de l’encens de romarin dans les coins où vous souhaitez purifier et attirer l’abondance.

6. Plante de romarin. Vous pouvez avoir une plante sur votre balcon ou dans votre jardin. Ainsi, il aurait des propriétés expectorantes, c’est pourquoi il est couramment utilisé en cas de grippe.

Tout savoir sur cette plante magique…

Le romarin peut donc être l’élément dont vous avez besoin pour chasser les mauvaises énergies. Et aussi de commencer une nouvelle année avec des airs nouveaux et pleins de bonnes vibrations.

Nous vous recommandons de le faire dans un endroit où vous vous sentez protégé et où vous pouvez avoir toute la paix et la concentration dont vous avez besoin. N’oubliez pas non plus que l’encens de romarin doit être allumé pendant toute la durée du rituel pour attirer l’abondance. Enfin, attendez qu’il s’éteigne de lui-même.

Le romarin possède des propriétés magiques idéales pour multiplier votre argent et attirer l’abondance et la richesse dans votre vie. N’oubliez pas de prier avec ferveur l’Univers et de visualiser la fin des dettes et l’arrivée de l’argent. Bonne chance !