© Apprenez l'astuce maison pour cacher les cheveux gris après 55 ans

Les cheveux gris apparaissent dans les cheveux en raison de la perte de mélanine. Transformant les cheveux en blancs, symbole de longévité. Et lorsqu’ils ne sont pas pris en charge, ces mèches blanches peuvent prendre une très moche couleur jaune ou verte. Il est donc préférable de cacher tout cela avec une teinture maison, évitant ainsi d’aller dans les salons de beauté.

Heureusement, il existe des ingrédients de cuisine bon marché capables d’éliminer les mèches grises. Mais aussi de rajeunir votre apparence jusqu’à 20 ans. C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous expliquer comment les combiner et arrêter d’aller au salon de beauté. En effet, là-bas ils mettent dans nos cheveux des colorants artificiels qui endommagent nos cheveux à long terme, les desséchant.

Teinture maison pour couvrir les cheveux gris

Les femmes de 55 ans menacées par la présence de mèches grises devraient se tourner vers cette combinaison naturelle de cannelle et d’avocat. Ils s’agit de deux ingrédients qu’elles ont sûrement dans leur cuisine. Et elles ont des propriétés uniques pour prendre soin des cheveux et couvrir les cheveux gris.

Cette combinaison d’ingrédients est parfaite pour rajeunir quelques années. En effet, ils parviennent à teindre les cheveux gris d’une subtile couleur caramel. Ce qui donnera à vos mèches l’apparence de reflets qui injecteront de la lumière dans votre couleur naturelle. À lire Feng shui : où placer les tournesols dans votre maison pour attirer la chance et le bonheur ?

Préparation

Râpez une graine d’avocat et faites-la bouillir dans une casserole avec 1 litre d’eau et 3 bâtons de cannelle.

Ensuite, éteignez-le et laissez-le reposer pendant 12 heures.

Ensuite, filtrez ce puissant tonique et mettez-le dans un flacon pulvérisateur que vous utiliserez pour vos cheveux gris.

Mode d’utilisation

Placez cette teinture maison directement sur vos cheveux gris.

Utilisez un peigne ou une brosse pour bien répartir la teinture avocat et cannelle dans vos cheveux.

Laissez agir cette teinture maison pendant 30 minutes.

Rincez normalement et utilisez votre shampoing habituel.

Appliquez quotidiennement cette teinture maison et vous verrez qu’en seulement 15 jours vos cheveux gris auront une belle couleur caramel qui vous fera paraître beaucoup plus jeune à 55 ans.