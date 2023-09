© Facile et économique ! L'astuce infaillible pour déboucher l'évier de la cuisine

L’évier est l’une des installations de la maison qui accumule le plus de germes. La Fondation d’études de la santé et de la sécurité sociale (FESS) et l’université de Barcelone réalisent une étude conjointe sur ce point. D’après eux, jusqu’à 100 000 fois plus de micro-organismes se concentrent dans l’évier que dans la salle de bain. En même temps, ils dévoilent une astuce infaillible pour contrer cela.

D’où l’importance de le nettoyer et de le désinfecter régulièrement pour éliminer la saleté et les mauvaises odeurs. Il faut aussi pour éviter d’éventuelles obstructions.

La première astuce consiste à enlever les aliments bien avant de laver la vaisselle ou d’autres ustensiles. De sorte qu’il sera plus difficile pour les débris de s’accumuler et d’obstruer les canalisations. Il est également déconseillé de verser de l’huile de cuisson dans les canalisations, puisque c’est très peu écologique. De plus, elle peut se solidifier et provoquer une obstruction, surtout si elle contient des résidus alimentaires.

Il est également déconseillé de verser des produits chimiques autres que le détergent pour lave-vaisselle, tels que des peintures ou des désinfectants. Ces produits sont généralement très gras et peuvent provoquer une obstruction.

Si votre évier est tout de même victime d’un bouchon, vous pouvez utiliser l’astuce maison expliquée ci-dessous :

Comment déboucher un évier de manière simple et économique.

Dans le passé, nous avons parlé des avantages du vinaigre et du bicarbonate de soude pour nettoyer les appareils électroménagers, les ustensiles et les surfaces de la cuisine. Cette combinaison de produits permet non seulement d’éliminer plus facilement la saleté, mais aussi de désinfecter et de dégraisser. Une astuce sera également très utile pour éliminer les bouchons.

Le bicarbonate de soude

Il suffit de verser une tasse de bicarbonate de soude dans la canalisation, en veillant à ce qu’il s’infiltre dans le trou de l’évier, et une tasse de vinaigre. Mettez ensuite le bouchon et laissez agir pendant une demi-heure. Après cette période, versez beaucoup d’eau chaude dans la canalisation et vérifiez les résultats. Si vous ne parvenez pas à éliminer le bouchon du premier coup, vous pouvez répéter l’opération plusieurs fois.

Cette alternative est beaucoup plus respectueuse des canalisations que les déboucheurs chimiques, car la plupart d’entre eux sont très corrosifs et peuvent causer des dégâts considérables. Il existe effectivement des produits de qualité et faciles à utiliser qui sont beaucoup plus doux. Mais ils sont aussi beaucoup plus chers. D’où la pertinence de cette astuce plus que d’autres.