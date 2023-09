© 8 conseils pour garder une chevelure impeccable

De tous les drames capillaires que nous avons rencontrés au cours de notre vie, l’un des plus agaçants est de devoir admettre que nous pourrions avoir une chevelure plus saine. En effet, je suis sûre que les conseils de votre coiffeur sont à l’ordre du jour à chaque fois que vous prenez rendez-vous chez votre coiffeur, mais vous avez beau prendre de bonnes notes, vous n’arrivez jamais à les mettre en pratique.

Alors pourquoi ne pas prendre la résolution d’avoir une chevelure saine une fois pour toutes ? Nous connaissons les meilleurs soins et traitements capillaires pour y parvenir. Nous pouvons vous assurer que si vous suivez à la lettre ces 8 astuces de soins capillaires, approuvées par les plus grands stylistes du monde entier, vous passerez d’une situation de cheveux à une situation de cheveux en quelques semaines.

8 Conseils pour conserver l’éclat de vos cheveux longs

1. Nettoyer les pointes avec parcimonie, mais fréquemment

Nous savons que vous en avez assez d’entendre cette consigne, mais elle est tout à fait logique : les pointes fourchues entraînent une plus grande tendance à la casse. Et, par conséquent, la chevelure pousse TRÈS lentement. Vous ne savez pas quand et à quelle fréquence couper vos cheveux pour les guérir ?

Vous devriez le faire périodiquement, par exemple tous les deux mois, en coupant un centimètre pour conserver la forme et la coupe. De cette façon, vous pouvez vous débarrasser des parties inutilisables et favoriser la croissance et la flexibilité. Et avec toutes les belles coupes de cheveux à la mode cette saison, il est difficile de résister à une visite chez le meilleur coiffeur. À lire L’astuce infaillible pour nettoyer la plaque vitrocéramique en 3 étapes simples

2. Comment laver ses cheveux pour un résultat impeccable ?

Jusqu’à ce que le styliste Maxime Brenchio nous révèle ce procédé, nous avons toujours mal lavé nos cheveux.

Selon l’expert, il n’y a rien de mal à utiliser deux shampooings pour des usages différents. En d’autres termes, vous pouvez d’abord utiliser un shampooing qui aide à maintenir la couleur de votre chevelure et ensuite un shampooing nourrissant. Elle nous a également dit une chose tout à fait logique : il ne sert à rien d’appliquer un masque et/ou un après-shampoing sur des cheveux mouillés.

Le produit glisse complètement et ne pénètre pas. Maxime conseille donc de bien essorer la chevelure et de la sécher légèrement avec une serviette avant d’appliquer les deux produits. « Ainsi, il n’est pas nécessaire d’attendre 15 minutes pour que le produit agisse. Si vous faites cela, 5 minutes suffisent », conclut-elle.

Veillez également à faire deux choses :

Ne les lavez pas plus souvent que nécessaire. À lire Feng shui : où mettre le basilic pour attirer l’argent en 7 jours ? Découvrez-le ici

N’abusez pas du shampooing sec car, à long terme, votre chevelure accumule les résidus.

3. Les huiles essentielles pour des cheveux sains et impeccables

Nous savons que vous associez l’huile capillaire aux cheveux gras, mais… et si nous vous disions que c’est tout le contraire ? Les huiles régulent la production d’huile dans votre chevelure, donc l’application d’huile de noix de coco, d’amande ou d’olive avant le lavage réduira la quantité d’huile, hydratera vos cheveux et les rendra beaux lorsqu’ils seront secs.

4. Évitez les appareils chauffants pour des cheveux longs et sains

Il est tout à fait acceptable d’utiliser des appareils chauffants de temps en temps et lorsque l’occasion l’exige. Si vous avez une chevelure indomptable et une mauvaise journée récurrente, nous avons la solution pour obtenir de belles ondulations naturelles sans avoir recours aux lisseurs, aux sèche-cheveux ou aux fers à friser. C’est aussi simple que de dormir avec une tresse soignée ou un chignon bas enroulé sur son axe. Vous verrez à quel point vos cheveux sont beaux le lendemain.

Mais tout comme vous sortez avec les cheveux mouillés, ne vous couchez pas non plus avec les cheveux mouillés. La tresse et le chignon feront leur effet, qu’ils soient mouillés ou non.

5. Utilisez une brosse à poils larges pour des cheveux impeccables

Les poils larges sont plus doux pour la chevelure. De plus, brossez vos cheveux avec précaution s’ils sont mouillés. Ils sont plus fragiles dans cet état que lorsqu’ils sont secs. Les stylistes conseillent également de démêler les cheveux, d’abord des mi-longueurs aux pointes, puis du haut vers le bas.

6. L’importance de la serviette et de l’oreiller pour des cheveux longs et sains

Deux règles de base :

NE PAS frotter la chevelure avec la serviette en sortant de la douche. La friction sur la cuticule provoque des frisottis, de la sécheresse et des cassures. De plus, utilisez toujours une serviette en microfibres. Nous vous expliquons comment sécher vos cheveux plus rapidement avec 10 conseils efficaces.

Des conséquences qui peuvent également être évitées en changeant d’oreiller pour un oreiller en soie afin de contrôler les frisottis.

7. Prenez soin de votre cuir chevelu pour garder une chevelure impeccable

Le grand oublié va désormais retenir votre attention. En optant pour des traitements et des produits axés sur le cuir chevelu, vous contribuerez à maintenir vos follicules propres afin d’éviter toute obstruction ou inflammation. Utilisez-les au moins une fois par semaine. Vous n’imaginez pas la quantité de résidus que vous accumulez à cet endroit sans vous en rendre compte. Parmi ces produits, vous trouverez des gommages et même des brosses pour la chevelure.

8. Surveillez votre alimentation pour des cheveux longs et sains

Spoiler : les vitamines, les protéines et le fer sont essentiels pour les cellules de vos cheveux et les nutriments les font pousser plus vite et en meilleure santé. Privilégiez les aliments riches en fer comme le poisson – l’un des 30 aliments les plus riches en fer à inclure dans votre alimentation -, les protéines avec du lait et buvez beaucoup d’eau pour garder vos cheveux hydratés en permanence.