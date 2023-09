© L'astuce infaillible pour nettoyer la plaque vitrocéramique en 3 étapes simples

De plus en plus de consommateurs choisissent d’installer une plaque de cuisson vitrocéramique dans leur maison. En général, elles constituent une option plus sûre et plus durable que d’autres types de cuisinières. Et elles sont également beaucoup plus faciles à nettoyer. Cependant, il est fréquent de négliger leur entretien, ce qui entraîne l’apparition de taches très difficiles à éliminer.

À ce stade, et a fortiori lorsque tout a déjà été tenté pour éliminer les marques indésirables, il peut sembler qu’il n’y ait pas d’autre choix que d’accepter le nouvel aspect de notre plaque vitrocéramique et de blâmer les années pour son mauvais aspect. Pourtant, il existe des solutions pour remédier à ce problème (et sans dépenser trop d’argent).

Voici une astuce infaillible pour nettoyer les plaques vitrocéramiques. Vous n’aurez besoin que de dentifrice, d’un chiffon, d’alcool de nettoyage, de vinaigre et d’un grattoir pour plaques vitrocéramiques. Ces sont généralement très bon marché et disponibles dans la plupart des supermarchés. N’oubliez pas qu’avant de vous mettre au travail, il est très important de vous assurer que toutes les sources de chaleur sont froides et bien éteintes.

L’astuce infaillible pour nettoyer les plaques vitrocéramiques

L’astuce en 3 étapes :

1. Versez du vinaigre blanc et enlevez la saleté à l’aide du grattoir.

À l’aide d’un chiffon, étalez le vinaigre sur la plaque de cuisson en vitrocéramique. Insistez sur les zones où il y a des taches ou des marques. Avec le grattoir, éliminez les restes de saleté les plus tenaces. Essuyez ensuite à nouveau avec du vinaigre et séchez bien la surface avec du papier absorbant. À lire Feng Shui : voici ce qu’il faut placer à l’entrée de votre maison pour attirer l’argent

2. Appliquer le dentifrice

Ajoutez un peu de dentifrice à la hauteur de chaque source de chaleur. Puis, étalez-le sur votre plaque de cuisson en vitrocéramique avec le chiffon en effectuant un mouvement circulaire. Exercez une pression plus forte avec le chiffon tout en étalant le dentifrice aux endroits où la saleté s’accumule. Essuyez ensuite à nouveau avec la raclette et frottez à nouveau avec le reste du dentifrice en effectuant des mouvements circulaires.

3. Rincer et appliquer l’alcool de nettoyage

Avec un chiffon imbibé d’eau, enlevez le reste de dentifrice. Lorsqu’il n’y a plus de résidus, appliquez l’alcool de nettoyage dilué dans l’eau. Vous pouvez également le faire à l’aide d’un flacon pulvérisateur. Séchez bien avec du papier absorbant et vous pouvez de nouveau réutiliser votre vitrocéramique.