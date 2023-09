© L'astuce infaillible pour nettoyer les vitres et les laisser étincelantes

Nettoyer les vitres n’a jamais été une tâche facile. Il est possible qu’après une tentative, des taches de graisse, de poussière ou autre continuent d’apparaître et de les ternir. Comment le faire efficacement et correctement ? Évitez de faire appel à un expert avec ces astuces maison pour les laisser totalement pétillantes. Prenez-en note et voyez par vous-même.

Selon les spécialistes, pour que les fenêtres de nos maisons soient brillantes, nous n’avons pas besoin de nombreuses heures et ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire, car dans les maisons il existe des produits qui nous aideront à accomplir une tâche efficace.

Nettoyer le verre facilement et économiquement

Dans cette optique, nous devons prendre en compte les conseils suivants pour les essayer dès maintenant. Cependant, avant de commencer ces techniques maison, vous devez nettoyer le verre avec un chiffon sec, car cela évitera les dommages et éliminera la poussière accumulée. Maintenant, prenez note :

Appliquez de l'alcool pour nettoyer les fenêtres. La procédure consiste à déposer quelques gouttes sur un chiffon imbibé d'eau.

Une autre alternative consiste à utiliser de l’eau tiède et du savon. Vous devez d’abord essuyer la saleté ou les taches accumulées sur le verre avec un chiffon. Il faut ensuite l’essuyer à nouveau avec un autre chiffon humide pour enlever les résidus de savon et le nettoyage est parfait.

Le vinaigre est également un excellent allié et une option moins chère. Mélangez un demi-litre de vinaigre avec 5 litres d’eau. Après cela, utilisez le mélange comme n’importe quel autre nettoyant.

Pourquoi mes fenêtres ont-elles toujours l’air tachées ?

Un gros problème est le taux d’évaporation. Si vous nettoyez vos fenêtres par une journée chaude et ensoleillée, la partie liquide de la solution s’évapore rapidement et laisse un résidu ressemblant à des traces. D’un autre côté, si vous n’enlevez pas complètement le liquide, vous risquez également de vous retrouver avec une fenêtre rayée.

Quel est le meilleur papier pour nettoyer les vitres ?

Avec du vieux journal froissé, enlevez la saleté des surfaces sans vous soucier de rayer la vitre ; Il laissera même une couche pour rendre vos cristaux plus résistants aux taches.

Comment enlever la graisse du verre avec du vinaigre ?

Pour éliminer complètement la graisse des verres de cuisine, il vous suffit de prendre en compte les étapes suivantes :

Tout d’abord, mélangez l’eau et le vinaigre dans un récipient. Si vous souhaitez mélanger davantage, n’oubliez pas de combiner des parties égales des liquides pour obtenir un meilleur résultat.

Placer l’ensemble du mélange dans un atomiseur ou un spray.

Appliquer sur le verre et avec un chiffon ou une éponge effectuer des mouvements de gauche à droite ou de haut en bas, toujours dans le même sens et non dans le sens opposé car cela endommagerait le verre.

Après avoir poli les cristaux, il vous suffit de les retirer avec un autre chiffon propre et sec, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun résidu de graisse ou de mélange.

Vous pouvez effectuer ce nettoyage des vitres jusqu’à une fois par semaine ou 3 fois par mois.

Comment fabriquer un nettoyant pour vitres maison ?

Pour commencer, placez les écorces d’agrumes comme le citron ou l’orange dans un bocal. Ensuite, ajoutez le vinaigre et laissez-le couvert dans un endroit sombre pendant deux semaines.

Passé ce délai, filtrez le liquide avec une passoire et versez-le dans un flacon pulvérisateur.

Enfin, ajoutez un demi-verre d’eau et agitez bien avant utilisation.

Comment désembuer les vitres ?

Mélangez un peu d’eau avec un peu de shampoing dans un récipient.

Trempez un chiffon propre dans le mélange et frottez toute la surface du verre.

Prenez un chiffon propre et sec et essuyez-le sur le verre pour éliminer tout résidu de savon et rendre le verre complètement brillant.

Quelle est la meilleure façon de nettoyer les surfaces vitrées ?

Selon le site merrymaids.com, la meilleure façon de nettoyer les vitres ou les tables est d’utiliser un filtre à café ou un chiffon en microfibre. Au final, utiliser des chiffons en microfibres ou des filtres à café est un peu plus facile et produit à peu près la même brillance sans traces qu’une raclette correctement maniée.

Comment nettoyer le verre avec de l’eau tiède ?

Pour nettoyer les vitres et les fenêtres, utilisez un mélange d’eau tiède et de savon. La première étape consiste à nettoyer avec un chiffon imbibé d’eau, puis à essuyer vigoureusement lorsque suffisamment de saletés ou de taches causées par de la graisse, de la saleté ou d’autres éléments de marquage se sont accumulées sur le verre. Pour que l’effet nettoyant soit parfait, il faut réutiliser un autre chiffon humide pour enlever le savon restant.