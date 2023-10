© Où placer les bougies aromatiques pour attirer l'amour, selon le Feng Shui

Remplissez votre maison de belles fragrances et faites circuler l'énergie avec des bougies parfumées, en les plaçant aux bons endroits, selon le Feng Shui.

Le Feng Shui est une philosophie orientale qui permet d’équilibrer et d’harmoniser l’énergie de la maison à travers différents objets et pratiques. A cet effet, nous partageons avec vous les bienfaits des bougies aromatiques dans votre maison. Selon le Feng Shui et quels sont les meilleurs endroits pour les mettre chez vous.

Avec ces conseils simples, fabriquez des bougies parfumées harmonisant le flux d’énergie dans votre maison. En effet, c’est surtout pour favoriser un environnement plein d’énergie positive.

Bougies parfumées, ce qu’elles transmettent et pourquoi les avoir chez soi

Les bougies parfumées peuvent rendre votre maison plus accueillante et favoriser une atmosphère de détente.

Selon le Feng Shui, le parfum des bougies peut également influencer vos émotions, votre esprit et même l'énergie d'un espace. Alors, nous partageons ci-dessous quelques-unes des raisons pour lesquelles ils sont si appréciés dans le Feng Shui.

Ils libèrent l’énergie bloquée selon les dispositions de cette philosophie. Donc, le feu des bougies a la capacité d’éliminer l’énergie stagnante, lui permettant ainsi de circuler librement.

Changement d’ambiance car les arômes des bougies peuvent transformer instantanément l’atmosphère d’une pièce. Ils peuvent aussi créer une sensation de calme, de joie ou de tranquillité, selon le parfum choisi.

Ils activent et équilibrent les éléments. Dans le Feng Shui, chaque élément (terre, eau, feu, métal et bois) est associé à certains arômes. Donc, les bougies parfumées aux fragrances associées peuvent aider à équilibrer et à renforcer ces éléments dans une pièce.

Où placer les bougies parfumées chez soi, selon le Feng Shui ?

Selon les principes du Feng Shui, chaque domaine de la maison est lié à une partie différente de votre vie. Donc, qu’il s’agisse de : la santé, la richesse ou les relations. Sur ce, nous partageons donc ici avec vous le meilleur endroit de votre maison pour placer des bougies parfumées. en tenant compte de chacun de ces aspects.

Pour la richesse et la prospérité. Placez vos bougies dans le coin sud-est de votre maison ou de votre pièce. Ainsi, les arômes idéaux peuvent attirer l'abondance et la prospérité sont le bois de santal, la cannelle et le jasmin.

Pour l’amour et les relations. Si vous souhaitez attirer l’amour ou améliorer vos relations personnelles, placez des bougies dans le coin sud-ouest. Avec cela, vous favorisez la romance et l’harmonie dans vos relations. Les meilleurs parfums à cet effet sont la rose, l’ylang-ylang et la vanille comme il est dit dans l’idée de Feng Shui.

Pour la santé et la famille. Attire la santé et l’unité dans la famille avec des bougies dans la zone orientale. Les parfums frais comme l’eucalyptus et le citron peuvent aider à maintenir un environnement sain.

Pour la créativité et la croissance personnelle. Si vous voulez encourager la créativité et la croissance personnelle, les bougies doivent être dans le coin. SFeng Shui, les meilleures bougies parfumées pour cette mission seront la lavande et le patchouli.

Pour le travail et le domaine professionnel. Pour attirer la réussite dans votre carrière professionnelle ou votre entreprise, il est préférable de placer des bougies dans la zone nord. Des arômes énergisants comme le romarin et la menthe sont recommandés per Feng Shui.

Pensez à placer vos bougies aromatiques par groupe de trois. D’ailleurs, c’est un conseil à suivre car dans le Feng Shui ce nombre est lié à la plénitude et à l’abondance. Ainsi, vous créerez une forte énergie positive dans votre maison.