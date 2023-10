© Découvrez comment nettoyer l'énergie de votre maison et attirer l'abondance, selon le Feng Shui

Le Feng Shui est une discipline qui nous invite à considérer les énergies qui nous entourent et comment elles influencent nos vies. Selon cette philosophie, nous pouvons prendre des décisions et attirer l’abondance. Ce, si nous comprenons et gérons les énergies qui nous entourent. L’un des rituels les plus efficaces pour promouvoir la prospérité est le rituel d’abondance, qui implique l’utilisation de riz et d’eau.

Commencer un nouveau mois est l’occasion de renouveler nos perspectives. Et aussi d’éliminer les mauvaises énergies qui auraient pu s’accumuler. En suivant les enseignements du Feng Shui, nous pouvons changer notre destin et attirer la fortune grâce au rituel d’abondance. Ce qui utilise le riz et l’eau comme instruments pour ouvrir la voie au succès.

Dans la philosophie du Feng Shui, le riz n’est pas seulement un aliment. C’est aussi un symbole d’abondance et de bien-être. En mélangeant du riz avec de l’eau et en effectuant ce rituel, nous nettoyons notre maison des énergies négatives et ouvrons les portes de la prospérité. Le pouvoir des énergies positives s’associe au riz cuit et à l’eau. Ce, pour créer un environnement propice à l’abondance.

Feng Shui : Réaliser ce rituel d’abondance :

Commencez par cuire une poignée de riz dans une marmite pendant 15 ou 20 minutes. Ensuite, nettoyez votre maison comme d'habitude. Enfin, utilisez un chiffon imbibé d'eau de riz pour nettoyer chaque recoin de votre maison. Selon le Feng Shui, cet acte symbolise le nettoyage des énergies négatives et l'attraction de la chance.

Pendant que vous nettoyez avec le chiffon humide, concentrez vos pensées sur la prospérité et l’abondance. Ce, en éloignant les mauvaises énergies. En effet, l’eau de riz est infusée de propriétés qui attirent la fortune dans nos vies. D’ailleurs, ce rituel doit être effectué les premiers jours de chaque mois pour renouveler et maintenir une énergie positive dans votre maison.

Avec la puissance du Feng Shui et le rituel de l’abondance, vous pourrez accueillir un mois plein de prospérité et de réussite.