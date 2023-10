© Préparez cet après-shampooing maison qui fera pousser vos cheveux sains et brillants

L’huile d’olive est considérée comme l’un des ingrédients, initialement utilisés en cuisine, qui présente les meilleurs avantages dans l’industrie cosmétique. En effet, elle possède des propriétés qui aident les cheveux à pousser sains et brillants.

Tu le savais ?

Nous partageons pour vous la recette pour fabriquer votre propre après-shampooing maison à l’huile d’olive. Ainsi, vous aurez des cheveux de rêve avec très peu d’argent.

Vos cheveux poussent lentement ? Voulez-vous avoir des chevelures extra longs ?

Ne regardez pas plus loin. Nous avons trouvé le remède maison idéal pour les personnes dont les cheveux poussent à peine ou très lentement. Si cela vous arrive, cela peut être dû à de nombreuses raisons, notamment l’alimentation, le mode de vie ou encore la routine capillaire que vous suivez. Nous entendons par là le type de produits à utiliser comme le shampoing, l’après-shampooing, la crème ou les masques.

Beaucoup de gens pensent que l’après-shampooing ne fait que rendre les cheveux plus gras. D’autres pensent qu’il les arrache, ou même qu’il est réservé aux personnes aux chevelures bouclés. Toutes ces croyances sont fausses. Pourquoi ? La réponse est simple. En fait, le but de ce type de produit est d’hydrater en profondeur la fibre capillaire. En effet, souvent, l’eau que nous buvons pendant la journée ne suffit pas. Donc, ci-dessous, nous partageons comment fabriquer un après-shampooing maison à base d’huile d’olive. Ainsi, vous augmenterez la pousse et la brillance de vos mèches capillaires. À lire C’est ce à quoi il faut penser avant de s’endormir pour mieux se reposer

Comment utiliser l’huile d’olive pour les cheveux ?

Pour donner un coup de boost à votre après-shampooing et l’hydrater deux fois plus, vous devez appliquer cette astuce lorsque vous vous baignez. D’abord, mélangez un peu de l’après-shampooing que vous utilisez régulièrement avec deux gouttes d’huile d’olive. Ensuite, remuez bien. Vous devez appliquer ce mélange sur vos cheveux comme d’habitude. Faites-le au maximum trois fois par semaine. De cette façon, vos mèches commenceront à pousser sainement et brillants.

La bonne façon d’appliquer l’après-shampoing fait maison avec de l’huile d’olive se fait du milieu des cheveux jusqu’aux pointes, et il ne doit jamais toucher les racines. Si c’est le cas, le cuir chevelu sera gras. Appliquez-en un peu (la quantité dépend de la longueur et de la quantité dont vous disposez) puis brossez avec les doigts pour éliminer les poils dénoués. Laissez agir quelques minutes seulement et rincez abondamment à l’eau.

D’un autre côté, vous pouvez également appliquer de l’huile d’olive sur vos cheveux en mettant seulement deux à trois gouttes dans votre main. Répartissez-les ensuite sur vos chevelures. Vous pouvez réaliser cette astuce une fois séché ou après l’avoir coiffé au fer à repasser pour qu’il reste brillant et hydraté toute la journée. N’oubliez pas de ne pas l’utiliser comme silice (protecteur thermique) avant d’utiliser un instrument de moulage thermique.