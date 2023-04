© Ces 3 astuces sont top pour nettoyer les brûleurs de la cuisinière comme neufs

La plaque de cuisson s’avère très utile pour remplacer le four et concocter de délicieux plats. Il peut même servir pour des utilisations plus simples. Le problème majeur réside dans l’état général du brûleur de cuisinière qui a tendance à noircir. Nous vous dévoilons alors la méthode idéale pour le nettoyer !

Voici le détergent idéal pour le brûleur de la cuisinière !

Sur le marché, il existe d’innombrables détergents qui se veulent hyper efficaces face au brûleur de la cuisinière.

Toutefois, il faut savoir que tous les produits affichés sur les publicités n’offrent pas le même rendu. Certains sont plus efficaces que d’autres, et dans une large mesure !

Le savon de Marseille est le plus recommandé parmi les nombreux produits d'entretien disponibles. Il peut facilement réaliser le décrassage, ainsi que le dégraissage du brûleur de la cuisinière. Il est capable d'enlever tous les résidus qui s'accumulent dans des coins difficiles d'accès.

Bien évidemment, les tâches en tous genres sont immédiatement éliminées. Mais son avantage majeur réside dans le fait que c’est un produit 100% naturel. Pour couronner le tout, le mode d’utilisation est également très facile à réaliser.

Afin de nettoyer correctement le brûleur de la cuisinière, il faut mélanger un peu de bicarbonate de soude au savon.

Par la suite, il ne reste plus qu’à le mettre dans une bouteille remplie d’eau et à le vaporiser. À défaut de savon de Marseille, le savon noir peut également être efficace.

L’eau bouillante est le meilleur allié de la gazinière !

Il est possible de prendre soin du brûleur de la cuisinière grâce à de l’eau chaude. De plus, le processus est assez rapide pour un rendu très satisfaisant. Ainsi, vous n’aurez pas à passer des heures à frotter la plaque de cuisson.

Pour ce faire, il suffit de détacher le brûleur de la cuisinière et de le tremper dans de l'eau bouillante. Afin de gagner encore plus de temps, vous pouvez aussi y ajouter du bicarbonate de soude ou de l'acide nitrique.

Le vinaigre blanc peut également être efficace, à condition d’utiliser la quantité nécessaire. Pour 700 ml de vinaigre blanc, il faut 300 ml d’eau. Par la suite, vous n’avez qu’à tremper votre ustensile de cuisine durant environ une heure.

La dernière étape de l’entretien, bien évidemment, est de frotter légèrement. Ne vous inquiétez pas ! Vous n’aurez pas à utiliser toutes vos forces pour enlever les saletés du brûleur de la cuisinière. Pourtant, le résultat est carrément à couper le souffle !

Une astuce de grand-mère pour un brûleur de cuisinière comme neuf !

Il existe une solution très plébiscitée par nos grand-mères afin de tout nettoyer. En effet, ce mixage est capable de purifier le brûleur de la cuisinière, ainsi que tout autre ustensile de cuisine. Il s’agit des cristaux de soude mélangés à de l’eau chaude.

Vous avez uniquement besoin d’un demi-litre d’eau chaude et d’une cuillère à soupe de soude. Le tout doit être versé dans un sachet avant de l’appliquer sur le brûleur. Laissez reposer pendant une nuit et rincez votre ustensile le lendemain.