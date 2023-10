© Voici comment utiliser l'origan pour faire pousser vos cheveux en moins de 15 jours

Vous rêvez de cheveux longs ?

Vous avez toujours voulu avoir les cheveux longs, mais que vous n’y êtes pas parvenu ? S’ils stagnent et cessent de pousser, alors vous devez essayer ce remède maison que nous partageons avec vous aujourd’hui. Avec lui vous pourrez grandir de plusieurs centimètres. Et ce, en moins de 15 jours.

Pour la recette, vous n’aurez besoin que de quelques ingrédients, dont un peu d’origan séché, que vous avez sûrement déjà chez vous. Nous vous invitons à continuer la lecture pour ne pas manquer les étapes. Prends note!

Les cheveux sont quelque chose dont les femmes prennent grand soin. En effet, beaucoup les considèrent comme faisant partie de leur beauté naturelle. C’est pourquoi elles les peignent, les peignent et appliquent des traitements quotidiennement.

Il faut savoir que les cheveux poussent entre un à deux centimètres par mois. Il est donc presque impossible que vos cheveux poussent deux fois plus que pendant la nuit, cependant, avec des soins stricts et réguliers, vous pouvez stimuler la croissance, les garder également en bonne santé et avec une apparence que tout le monde enviera.

Cependant, vous devez vous rappeler que la croissance des cheveux est également liée au mode de vie des gens, c’est-à-dire que si vous faites beaucoup d’exercice et avez une alimentation riche en fruits et légumes, vous grandirez davantage par rapport à une personne qui ne mange que des glucides et des graisses.

N’oubliez donc pas d’avoir un régime sain accompagné de ce remède maison à base d’origan que nous partageons avec vous aujourd’hui pour que dans peu de temps vous puissiez vous vanter des cheveux dont vous avez tant rêvé.

Comment préparer l’origan pour les cheveux ?

L’origan contient des nutriments essentiels à une croissance saine des cheveux, tels que les vitamines A, B, C et E ; et des minéraux tels que le magnésium et le zinc.

D’autres soins que vous pouvez ajouter à votre routine pour compléter ce remède sont : brossez-vous les cheveux avant de vous baigner et avant de vous coucher ; appliquer un revitalisant, une crème coiffante et des huiles hydratantes ; n’utilisez pas d’appareils chauffants tous les jours pour le coiffer ; et consommez au moins deux litres d’eau. Si vous suivez cette routine, vos cheveux seront plus brillants et plus sains que jamais.

Étape par étape de l’infusion d’origan :

Faites bouillir un litre d'eau avec trois cuillères à soupe d'origan séché.

Retirez-le ensuite du feu et laissez sa température baisser.

Lorsqu’il est à une température adaptée au contact avec la peau, vous devez l’appliquer sur votre cuir chevelu.

Massez vos cheveux avec vos mains et laissez reposer l’infusion pendant 15 minutes.

A la fin, rincez à l’eau et au shampoing sans oublier d’appliquer l’après-shampooing.

Répétez au maximum trois fois par semaine pour stimuler la croissance.