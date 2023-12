© 3 ingrédients maison efficaces pour nettoyer vos vitres et les rendre étincelantes

Découvrez les ingrédients maison qui vous aideront à combattre la saleté sur les vitres de la manière la plus simple et la plus rapide.

L’une des tâches de nettoyage les plus compliquées dans la maison est lorsque nous avons des fenêtres très sales. En effet, la poussière, les traces d’eau de pluie, la graisse, la saleté et les empreintes de mains, entre autres, s’accumulent. Ce qui fait qu’ils ne sont plus propres.

Nous avons normalement recours à des liquides spécialisés pour nettoyer ce type d’endroits. Toutefois, il arrive souvent qu’ils ne nous donnent pas les résultats escomptés. En plus, ils nous font dépenser trop d’argent. Voici donc trois solutions pour faire briller vos vitres avec des ingrédients que nous avons généralement dans la cuisine.

Nous pouvons garder nos verres propres et transparents en utilisant du vinaigre. D’ailleurs, nous avons habituellement cet ingrédient en cuisine. En effet, il est toujours l’un de nos grands alliés en matière de remèdes maison grâce à ses propriétés. Et au cas où vous ne le sauriez pas, ce liquide présente un grand avantage. Ainsi, il nous aide à nous débarrasser de la poussière qui s’accumule habituellement sur les fenêtres. Ce qui nous permet de lutter plus facilement contre la saleté.

Le bicarbonate de soude est un autre produit que nous utiliserons pour garder nos vitres brillantes et parfaitement propres. Cela vient du fait qu'il constitue toujours l'un de nos excellents remèdes maison pour diverses taches. Nous utiliserons également de l'alcool, que nous utilisons généralement pour soigner les blessures et autres problèmes de santé.

Ingrédient maison pour nettoyer les vitres: Alcool

L’un des moyens les plus simples de mettre fin à la saleté du vitrage des fenêtres de votre maison est d’utiliser l’alcool. Pour cela, il suffit de le diluer avec de l’eau et de le verser dans un flacon pulvérisateur. Ainsi, la tache sera beaucoup plus facile lors de l’application. Il suffira de vaporiser le mélange directement sur la fenêtre et de nettoyer avec du papier journal pour enlever toutes les tâches tenaces et autres particules qui s’y trouvent. Vous pouvez également sécher avec ce même papier et vous verrez à quel point vos vitres seront brillantes.

Vinaigre et bicarbonate de soude

Ingrédients : 1/2 tasse de vinaigre blanc, une cuillère à café de bicarbonate de soude, deux tasses d’eau.

Procédure : d’abord, vous devez mélanger les trois ingrédients maison dans le même récipient. Ensuite, quand c’est prêt, utilisez une éponge pour l’appliquer sur la fenêtre. Après cela, laissez reposer pendant 5 minutes puis nettoyez le verre avec de l’eau avant de la sécher. Si vous pensez que vos fenêtres ont besoin d’un nettoyage beaucoup plus poussé pour éliminer les tâches des vitres, il vous suffit de doubler cette recette et de suivre les mêmes instructions.

Maintenant que vous connaissez ces remèdes maison, vous pouvez essayer l’un des deux et nous dire lequel vous convient le mieux grâce à son efficacité. Aussi, profitez du fait d’avoir ces produits à la maison car ce sont d’excellents basiques.