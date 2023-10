© Découvrez où placer le basilic dans la maison pour attirer la chance et la richesse

Aujourd’hui, des milliers de personnes continuent de décorer et d’aménager leur maison selon les enseignements du Feng Shui. Cette pratique chinoise est censée aider à la circulation de l’énergie positive dans n’importe quel espace.

De plus, il peut être utilisé intentionnellement pour attirer ce qui regarde dans votre vie. Cela, pour l’améliorer ou lui donner la stabilité, que ce soit en termes de richesse, de santé, d’amour ou d’abondance. D’ailleurs, tout dépend de votre objectif dans votre maison. Vous voulez savoir où placer un basilic dans votre maison pour attirer la chance et l’abondance économique ? Nous vous révélons ici ce qu’en dit le Feng Shui.

L’origine du Feng Shui remonte à des milliers d’années dans la Chine ancienne. Cette philosophie a pour objectif d’harmoniser les espaces des gens et ainsi créer une ambiance positive dans la vie de ceux qui y vivent ou qui les fréquentent habituellement.

De plus, il est également capable de conjurer les mauvaises énergies et tout ce qui peut vous affecter négativement. Nous détaillons ici où placer le basilic dans la maison pour attirer la chance. À lire Numérologie : découvrez comment gagner à la loterie en fonction de votre date de naissance

Les plantes font partie des éléments qui purifient également l’énergie. C’est pourquoi de nombreuses personnes en ont une ou plusieurs chez elles.

Certains d’entre eux sont idéaux pour la décoration, en plus d’attirer la fortune et la chance. C’est le cas du basilic, avec son odeur délicieuse. On peut l’utiliser dans des préparations gastronomiques, mais aussi pour appeler à la richesse. Nous détaillons ici où le placer dans votre maison pour réussir.

Où met-on le basilic dans la maison pour porter chance et attirer de l’argent ?

Le basilic est également connu sous son nom scientifique « Ocimum basilicum ». L’entretien de cette plante est basique et très simple, même si elle se trouve dans la maison. En effet, elle ne nécessite pas de traitement particulier comme les autres espèces.

L’irrigation recommandée est de 1 à 2 fois par semaine, cela dépend de la saison. Il nécessite également du soleil et de l’ombre directe, il est donc idéal de le placer sur un balcon près de votre cuisine ou de la porte d’entrée de votre maison, car les deux sont des endroits stratégiques pour attirer la richesse et la chance.

De plus, le basilic est une plante qui ne peut manquer dans la maison de tous ceux qui aiment la bonne gastronomie et la cuisine italienne. En l’ajoutant à vos plats, vous obtenez tous ses nutriments comme les vitamines A et C ; et des minéraux tels que le fer et le potassium. À lire Feng shui : les 5 couleurs à porter pour attirer les richesses le reste du mois d’octobre

Parmi ses propriétés, on trouve qu’il est capable d’éliminer les parasites de l’organisme et d’améliorer la digestion. Si vous décidez de mettre un pot de cette plante chez vous, nous vous promettons que vous ne le regretterez jamais.