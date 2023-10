© 3 utilisations que vous ne connaissiez pas de l'huile de coco comme produit de nettoyage

L’huile de coco est un produit naturel. On le connait grâce ses bienfaits en cuisine et dans les soins de la peau. Toutefois, elle peut aussi être un grand protagoniste inattendu dans le monde du nettoyage écologique. A cette occasion, nous vous donnerons 3 utilisations surprenantes de l’huile de coco comme produit de nettoyage efficace, démontrant que durabilité et efficacité peuvent aller de pair.

Les propriété de cette huile

On obtient principalement l’huile de coco vierge par la pression à froid. C’est une huile très appréciée pour ses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. Cela est dû au fait que fait que cette méthode préserve la plus grande quantité d’antioxydants et de composés sains dans la noix de coco. Mais il y a aussi le raffiné, celui-ci est surtout utilisé en cuisine. Quoi que vous ayez, ses utilisations pour vos divers nettoyages sont excellentes.

L’huile de coco constitue également un allié pour le nettoyage. Et ce, en raison de ses multiples usages, mais ce n’est pas la seule huile de cuisson utilisable pour nettoyer votre maison de manière naturelle, économique et durable.

Laissez vos meubles comme neufs, polissez les objets métalliques et éliminez les tâches profondes avec de l'huile de coco ! Les possibilités sont nombreuses, il suffit de laisser agir ce produit grâce à ses surprenantes propriétés nettoyantes.

L’huile de coco: Polisseuse de meubles

Vous recherchez une solution naturelle pour donner vie à vos meubles en bois ? L’huile de coco est votre parfaite alliée. En effet, elle est riche en acides gras, elle nettoie non seulement la surface du meuble, mais lui donne également un éclat naturel et le protège. Pour l’utiliser, mélangez simplement une partie d’huile de noix de coco avec une partie de jus de citron ou de vinaigre pour un mélange brillant et nutritif. Appliquez-le avec un chiffon doux sur les meubles et admirez comme il brille à nouveau.

Détachant pour tapis et tissus d’ameublement

L’huile de coco agit également comme un excellent détachant naturel, particulièrement utile sur les tapis et les tissus d’ameublement. Mélangez l’huile de coco avec du bicarbonate de soude pour former une pâte.

Appliquez cette pâte sur la tache, laissez agir environ 15 minutes, puis retirez-la avec une brosse douce. Vous remarquerez comment les taches disparaissent, laissant vos textiles propres et frais. Il absorbera également les mauvaises odeurs ! C’est merveilleux comme produit de nettoyage.

L’huile de coco : Nettoyant pour acier inoxydable

Il peut être difficile de garder propre et sans tâches l’acier inoxydable . C’est là que l’huile de coco fait des merveilles comme produit de nettoyage. Appliquez une petite quantité sur un chiffon propre et frottez doucement vos appareils électroménagers ou les surfaces en acier inoxydable.

L'huile de coco laisse également une couche protectrice. Ce qui réduit l'apparence des empreintes, et des tâches, gardant ainsi vos surfaces brillantes plus longtemps.

L’huile de coco est une alternative écologique et sûre, sans produits chimiques agressifs, pour nettoyer votre maison. Idéal pour les maisons avec des enfants ou des animaux domestiques, où la sécurité est primordiale lors de l’utilisation de produits de nettoyage.

Elle est économique et multifonctionnel, réduisant ainsi le besoin d’acheter différents produits commerciaux. Vous pouvez donc l’utiliser pour nettoyer différents objets. Ainsi, c’est un excellent allié dans les tâches de nettoyage. En effet, elle offre des solutions durables et efficaces !