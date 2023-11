© Les meilleurs rituels pour attirer l'argent et l'abondance pendant le mois de novembre

Novembre est arrivé, ce qui signifie que nous sommes sur le point de clôturer l’année. Avec cela, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit pleine de choses positives et de bénédictions. Et à l’aide de certains rituels qui sont basés sur le Feng Shui, vous pourrez avoir beaucoup d’abondance, et de l’argent.

Rappelons-nous que chaque mois nous devons les utiliser en notre faveur afin d’avoir une nouvelle opportunité. Et ce, afin de commencer quelque chose du bon pied et plein de chance et, surtout, de purification. Nettoyer nos maisons en début de semaine sera d’une grande aide. Cela peut attirer les bonnes énergies, conjurer les mauvaises énergies, ainsi que l’envie. Ce qui contribuera à introduire dans nos vies les choses que nous désirons, voulons et dont nous avons besoin. Cela concerne la fortune, l’abondance, chance et plus encore.

Puisque cette philosophie chinoise croit que lorsqu’un portail énergétique s’ouvre, on doit l’utiliser dans le cadre du renouveau. Et ce, afin que nous soyons pleins de bénédictions pour les jours suivants.

C’est donc aussi une excellente occasion de faire des rituels. Non seulement, mais aussi de démarrer des choses que nous n’avions pas osées. Cela peut être des projets, des passe-temps, des idées. Vous verrez que ce sera le meilleur moment pour démontrer votre grand talent et votre capacité à faire les choses avec, pour que ce nouveau chemin soit libre d’obstacles. Ainsi, vous pourriez parcourir plein de choses positives, et principalement attirer de l’argent. Voici donc les meilleurs rituels pour avoir de la richesse en novembre. À lire C’est la plante qui vous fera gagner beaucoup d’argent en novembre selon le feng shui

Rituels pour attirer l’abondance: Brûler les feuilles de laurier

Un des rituels les plus recommandés est l’utilisation des feuilles de laurier. En fait, le laurier est l’une des plantes symboliques les plus appréciées pour réaliser des rituels grâce à ses pouvoirs mystiques. Ils sont principalement utilisés pour attirer l’argent. La seule chose dont vous aurez besoin est une poignée de feuilles de laurier séchées, un bol, de l’encre rouge ainsi que des allumettes.

La première chose que vous devez faire pour ce rituel, est de placer le bol au centre de la table principale, d’écrire les feuilles de laurier. Vous devez y écrire vos souhaits, que ce soit de l’argent, la santé et plus encore à l’aide d’encre rouge. Ensuite, vous devez les mettre à l’intérieur du bol et de les allumer avec l’aide d’allumettes. Il est préférable de brûler feuille par feuille, lorsqu’elles sont en cendres vous pouvez les mettre dans vos pots.

Laver avec du sel : Une pratique efficace pour attirer l’argent

L’un des rituels les plus simples pour commencer la semaine avec des énergies positives autour de nous est d’utiliser le sel. Vous devez l’utiliser pour nettoyer de l’énergie, purifier et retrouver le renouveau. D’ailleurs, cet ingrédient de base de la cuisine a des grands pouvoirs.

La seule chose que vous devez faire dans ce rituel est de prendre une poignée de sel en grains. Ensuite, placez-le sous le robinet, ainsi vous vous débarrasserez de tout le mal qui peut vous entourer, car il aura pour rôle de nous protéger.