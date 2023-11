© L'astuce infaillible pour nettoyer vos lunettes sans les rayer et les laisser comme neuves

Savez-vous comment nettoyer vos lunettes sans les rayer ? Nous répondons à vos doutes et vous donnons 4 conseils pratiques.

Je suis sûr que vous avez essuyé vos lunettes sur votre chemise plus d’une fois et deux fois. Maintenant, on vous dit qu’il vaut mieux ne pas le faire !

Une fois ce moment passé, Dieu merci ! Les inventions arrivent : puis-je utiliser Fairy pour nettoyer mes lunettes ? Mes verres resteront-ils meilleurs si j’utilise de l’alcool ? Le nettoyant pour vitres est-il utile pour nettoyer mon compagnon de lecture ?

Allons-y par parties, car il y a beaucoup de tissu à couper ici. Après avoir lu cet article, vous n’aurez aucun doute sur la meilleure façon de garder vos lunettes propres et sans rayures.

Alors, quelles sont les meilleures options pour nettoyer les lunettes ?

Tout d'abord, savez-vous où tenir vos lunettes lorsque vous les nettoyez ? Cela peut paraître évident, mais le pont (la zone située entre les verres) est l'endroit idéal pour tenir vos verres pour les nettoyer.

Ok, maintenant vous avez vos lunettes en toute sécurité, options :

1. Lavez-les à l’eau et au savon : c’est une très bonne option, mais attention ! Ne laissez pas vos lunettes tremper, essayez de mouiller uniquement les verres. Mettez les sous l’eau du robinet à faible pression. Frottez doucement du savon du bout des doigts. Rincez et séchez avec votre peau de chamois pour éviter de laisser des résidus. Évitez de mouiller le cadre afin que les finitions, vis, etc. ne rouillent pas.

2. Chiffon : toutes les lunettes sont livrés avec leur chiffon et c’est la meilleure option pour nettoyer vos lunettes ! Ils les laissent très propres, ne les rayent pas et vous pouvez également mettre les chiffons à la machine à laver lorsque vous voyez qu’ils sont sales.

3. Liquide de nettoyage : sans alcool, sans nettoyant pour vitres, sans vodka, sans crachat. Il existe des liquides spécifiques. Comment utiliser ces nettoyants pour lunettes ? Facile : mettez-en un peu sur chaque verres des deux côtés, séchez avec votre chiffon et le tour est joué ! Ils vous aideront à éliminer les taches, les traces de sueur ou de graisse qui adhèrent aux verres et vous aideront également à bien entretenir vos lunettes.

4. Lingettes humides : ce sont des lingettes qui contiennent du liquide nettoyant pour lunettes, elles sont parfaites à emporter avec vous et à vous sortir du pétrin. Le mauvais ? Elles sont à usage unique.

Nous espérons que ces super conseils vous aideront à nettoyer vos lunettes et à en prendre soin comme elles le méritent. De cette façon, vous préserverez sûrement les verres de vos lunettes de soleil ou de vue plus longtemps.