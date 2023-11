© 3 plantes à ne jamais manquer dans votre maison pour conjurer toute envie, selon le feng shui

De bonnes énergies et de la positivité, c’est ce que vous obtiendrez lorsque vous aurez décoré votre maison avec ces 3 plantes. Elles servent à repousser l’envie et le mauvais œil. Vous sentez peut être que quelqu’un veut vous nuire ou nuire à votre famille par sa négativité. Alors, il est temps de placer ces plantes dans tous les coins. Elles sont d’ailleurs connues pour le haut niveau de protection qu’elles offrent contre les mauvaises ondes.

Sans aucun doute, les plantes sont de grandes compagnes et amies. Elles sont aujourd’hui un élément fondamental de la maison. En effet, pour les gens, les plantes sont plus qu’une simple décoration. Mais elles aident à la santé (elles purifient l’environnement) et à la détente. Pour ces raisons, le Feng Shui recommande toujours d’avoir des plantes dans la maison.

Toutefois, il suggère certaines espèces spécifiques si vous avez des problèmes de négativité et de mauvaise énergie. Par exemple, dans le cas de l’envie et du mauvais œil, il suggère d’utiliser des plantes aromatiques. Leur parfum chasse la mauvaise humeur et l’empêche de vous affecter, ainsi que toutes les personnes qui vivent avec vous.

Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les meilleurs plantes pour éviter que l'envie n'envahisse votre vie et votre maison. Nous vous indiquons également où vous devez les placer pour qu'ils ne soient pas affectés par la négativité. Ils sont tous très beaux et vous aurez du mal à en choisir un seul.

Plante pour maison: Lavande

En plus d’être belle, la lavande est une plante magique qui absorbe les mauvaises énergies. Elle transforme tout ce que votre entourage vous souhaite de négatif en quelque chose de positif. C’est pourquoi il ne devrait jamais manquer dans votre maison si vous voulez avoir une maison pleine d’amour, de bonnes vibrations et de bonheur. Idéalement, vous devriez mettre de la lavande sur les portes, les fenêtres, le patio, le balcon et la terrasse. Vous éviterez ainsi l’envie.

Eucalyptus pour éloigner l’envie

Si vous pensez qu’un voisin, un membre de votre famille ou une connaissance vous jette un mauvais œil, protégez-vous avec de l’eucalyptus. Cette plante est célèbre pour nettoyer la maison des mauvaises ondes et améliorer la circulation de l’énergie dans tous les coins de la maison.

Selon le Feng Shui, cette plante est puissante. En fait, elle libère des énergies lourdes et attire prospérité et richesse. Mettez-le partout où vous pouvez, elle s’adapte facilement et est très résistante.

Plantes pour maison : Menthe poivrée

La meilleure façon d’éviter que l’envie et le mauvais œil n’affectent votre vie est de placer une menthe poivrée à l’entrée de votre maison. Cette plante crée une barrière énergétique de protection pour vous, et tous vos proches. Empêchant ainsi, le passage à la négativité.

En plus de cela, on sait que la menthe poivrée améliore la communication dans la maison. Ce qui permet d'éviter les problèmes dans votre entourage.

Décorez votre maison avec ces plantes magiques Feng Shui et protégez-vous contre toute la négativité qui vous entoure. Choisissez celui que vous préférez pour votre maison, placez-le près de chez vous et bannissez l’envie une fois pour toutes.